День рождения Высоцкого, Татьянин день и много музыки – Weekend (18+)

В эти выходные студентов Екатеринбурга ждут в парках, ТЦ и клубах, чтобы с размахом отметить Татьянин день. Поклонники Высоцкого наверняка захотят отметить День рождения кумира, тематические вечера и концерты пройдут сразу на нескольких площадках. Кроме того, в эти выходные можно послушать много хорошей музыки: рок в исполнении «Изумруда», Pink Floyd в джазовой обработке и музыку из «Звездных войн» в исполнении оркестра.

Забытые шедевры прозвучат в Доме музыки

24 января в 19 часов в Доме музыки начнется концерт «Забытые шедевры». Молодой певец Иван Озеров (баритон), лауреат международных конкурсов, аспирант консерватории решил восстановить историческую справедливость и познакомить публику с малоизвестными вокальными произведениями зарубежных и русских композиторов XIX-XX веков. На концерте оживут музыкальные страницы чеха Антонина Дворжака – ария баритона из кантаты «Свадебные рубашки» и фрагмент цикла «Библейские песни», песни американских композиторов ХХ века, отечественная вокальная музыка и не только.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: 300-350 рублей.

Спектакль «Петровы в гриппе и вокруг него»

Фото: Центр современной драматургии

24 января в 19:30 в Центре современной драматургии покажут одну из последних премьер – спектакль «Петровы в гриппе и вокруг него», поставленный по одноименному роману уральца Алексея Сальникова, удостоившегося за книгу множество наград. Екатеринбургская постановка стала первой в России и мире. На сцене – не точное переложение романа, а театральная интерпретация. Здесь будет не только поездка в троллейбусе и пьянка в дебрях Эльмаша, но и корпоратив в библиотеке, посиделки в сауне и многое другое. Создатели обещают: скучно не будет даже в антракте – для зрителей устроят дискотеку. Подробнее о спектакле – в интервью «Нового Дня».

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145А, лит. Ф)

Вход: 700 рублей.

Программа короткометражного кино Nordic Shorts-2020

В Ельцин-центре в выходные можно успеть на премьеру новой программы скандинавского короткометражного кино. Фильмы будут крутить до 26 января. В программе – шесть игровых картин из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей. Например, два фильма программы («В ожидании смерти», «Палка») сняты на 16-мм кинопленку, которая добавляет такой неожиданный и приятный эффект материальности изображению. Но при всем жанровом и тематическом разнообразии фильмы Nordic Shorts объединены общим контекстом скандинавского кино. Фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

Хиты культовых рок-групп «изумруд» исполнит на русских народных инструментах

В Музкомедии 24 января в 19 часов пройдет концерт ансамбля «Изумруд» «Рапсодия в стиле рок». В программе – знаменитые хиты культовых групп, таких как «Мьюз», «Радиохед», «Нирвана», «Вайт Страйпс», легендарного Элвиса, неистовых «Квинов» в эксклюзивных «изумрудных» версиях, шедевры мировой музыкальной классики в рок-обработках, а также авторские композиции барабанщика группы Евгения Ханчина и группы «Изумруд».

В качестве виртуальных гостей в программе примут участие ведущие диджеи радио «Рок – арсенал»: они в прямом эфире будут представлять композиции, задавать зрителям вопросы, устраивать интерактив.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 300-1500 рублей.

Татьянин день в парке, клубе и ТЦ

Студенческий праздник Татьянин день в Екатеринбурге в этом году можно будет отметить разными способами. Музей-парк «Россия – Моя история» сделал 25 января бесплатный вход для всех студентов и Татьян: можно будет сходить на экспозиции «Рюриковичи» (862-1598), «Романовы» (1613-1917) и «От великих потрясений к Великой Победе» (1917-1945).

Концерт-холл «Свобода» устраивает 25 января в 23 часа ежегодную вечеринку «Ночь студента». Специальный гость ночи DJ Cherocky. Официальный концертный диджей и бэк МС Элджея. Вход – 350 рублей.

В ТРЦ «Карнавал» 25 января с 14 до 17 часов будут выступать профессиональные танцоры Екатеринбурга. Поддерживать выступающих и общаться с гостями будет шоумен, актер, музыкант Андрей Али. Он же исполнит свои хитовые треки. Для желающих – мастер-классы по рок-н-роллу, твисту и буги-вуги.

В ЦПКиО 25-го с 14 до 16 часов пройдет мероприятие под названием «Зачетка». Студенты выступят для студентов, для них же проведут шуточные спортивные старты. Для сэлфи будет работать специальная фотозона.

Место проведения: площадки города.

Вход: кроме концерт-холла, – свободный.

Концерт «Pink Floyd in Jazz Rock» от Дениска Галушко

Известный в городе джазмен Денис Галушко и его Denis Galushko Band приглашают в субботу в 19 часов в ЦК «Урал» послушать хорошо аранжированные хиты группы Pink Floyd. К музыке этой легендарной группы обращаются многие музыканты в разных обработках – и рэперы, и классики, и рокеры. Почти 50 лет прошло с момента выхода дебютного альбома группы «The Piper at the Gates of Dawn», а интерес к ним не угасает.

В Екатеринбурге Denis Galushko Band исполнит большинство самых любимых песен в джазовой интерпретации настоящих профи.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 600 рублей.

День рождения Высоцкого

В эти выходные в Екатеринбурге много где будут вспоминать Владимира Высоцкого, который отметил бы очередной день рождения, и петь его песни. Например, в театре «Щелкунчик» 25 января в 17 часов пройдет концерт «Прерванный полет» – песни Высоцкого исполнит Евгений Чулков, которого в Праге назвали лучшим исполнителем песен Владимира Семеновича.

В музее Высоцкого в Екатеринбурге отмечать будут весь день 25 января: программа начнется в 13 часов с традиционного конкурса чтецов. Декламируя со сцены музея произведения Высоцкого, ученики старших классов обычно показывают небольшие моноспектакли, не оставляя зрителей и жюри равнодушными. В 17:00 в музее начнется концерт песен Владимира Семеновича. В программе примут участие многие уральские музыканты и исполнители. Кроме того, в этот день все гости музея смогут вписать себя в историю музея, оставив памятную запись, любимые строчки из Высоцкого, послание будущему себе на подготовленной для этого стене.

Специальная программа будет 26 января в 18 часов в Ельцин-центре. Там можно будет увидеть на большом экране редкий документальный фильм Александра Ковановского и Игоря Рахманова «Письмо Уоррену Битти», который представит киновед Андрей Кулик. А также пройдет встреча с актером Театра на Таганке любимовской эпохи, коллегой Высоцкого Валерием Черняевым.

Место проведения: Музей Высоцкого (ул. Малышева, 51), Ельцин-центр

Artist talk от известного художника Сергея Лаушкина

В «Доме Маклецкого» в субботу в 17 часов можно лично познакомиться с уральским художником Сергеем Лаушкиным. Он известен как художник, тонко работающий с остротой момента и скрытыми конфликтами окружающего мира. Выпускник Чебоксарского художественного училища, организатор «Союза хороших художников» в Екатеринбурге, а также участник более 100 персональных и групповых выставок по всему миру. Произведения Сергея Лаушкина можно найти в коллекциях музеев Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Томска, Чебоксар, а также Италии и Иордании.

Для выставки «Слепки» в «Доме Метенкова» художник создал три работы паблик-арт-интервенции на территории Верх-Исетского района. Например, для проекта «Линька» автор одел чугунного соболя на заборе ВИЗовской больницы в белые меха.

На встрече в музее художник расскажет о своих предыдущих работах и о том, как он внедряет искусство в городскую среду.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15)

Вход: свободный, по регистрации.

Спектакль «Раневская: сквозь смех и слезы»

Многих наверняка заинтересует спектакль про одну из самых известных актрис прошлого столетия Фаину Раневскую. Его покажут 26 января в 18 часов в ККТ «Космос». Этот спектакль уже более сотни раз прошел на самых разных сценических площадках России и зарубежья. О чем же эта история? Великие люди, как правило, не приспособлены к быту, и поэтому нередко становятся жертвами расчетливых домработниц. Чем обернулось вторжение одной из них в квартиру гениальной Раневской и расскажет эта почти детективная, и почти реальная история, в которой раскроется характер легендарной, неповторимой актрисы.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Вход: от 1000 рублей.

Музыка из «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря» – в филармонии

26 января в 15 часов в Филармонии пройдет концерт «Оркестр-суперзвезда», на который приглашают и детей, и взрослых. Оркестр исполнит суперзвездные мелодии из мюзиклов, фильмов и классического репертуара. Такая музыка идеально подойдет для знакомства с филармонией.

В программе – музыка из «Властелина колец», «Звездных войн», «Пиратов Карибского моря», а также арии и увертюры из произведений Бизе, Уббера, Прокофьева и других композиторов.

Место проведения: Филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 350 рублей.

Ледовый штурм на площади 1905 года

Желающих поучаствовать в закрытии главного ледового городка Екатеринбурга ждут в воскресенье, 26 января, в 11 часов на площади 1905 года. Здесь пройдет традиционный Ледовый штурм – фестиваль ледолазания. К участию приглашаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, вне зависимости от возраста и умений.

Будут вертикальные и горизонтальные ледовые маршруты для преодоления, снаряжение выдадут на месте. Пройдет чемпионат города по альпинизму – спортсменам предстоит подняться на ледовую 12-метровую стену.

Место проведения: площадь 1905 года

Вход: свободный. На чемпионат нужна предварительная регистрация.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

Начальник ГУ МВД – о митингах: «Я не против самовыражения». / Искать коррупцию в свердловской полиции будет бывший подчиненный Мешкова в Астрахани. / В Полевском школьники вынуждены добираться на уроки пешком по трассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»