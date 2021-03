Спектакль про ВИЧ, «Русское нигде» и Майкл Джексон в джазе – Weekend (18+)

В эти выходные екатеринбуржцев ждут сразу несколько театральных премьер: «Пролетая над гнездом кукушки» – в Драме, «Стил гот зэ блюз» – в Камерном и спектакль «Диагноз-статья» про людей с ВИЧ – в Ельцин-центре. Меломанов ждут в филармонии, где произведения Майкла Джексона исполнят в джазовых аранжировках. А в арт-галерее Ельцин-центра откроется выставка про безысходность маленьких городов «Русское нигде». Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

Премьера «Пролетая над гнездом кукушки»

26 и 27 марта в театре драмы – премьера спектакля «Пролетая над гнездом кукушки». Специально для постановки изготовили сложную декорацию – огромный полукруг, который похож одновременно на стены психиатрической лечебницы или тюремный коридор с чередой окошек для выдачи еды. Ни для кого не секрет, что роман писался под воздействием определенных веществ (Кизи работал санитаром в психиатрической больнице и добровольно участвовал в научных опытах с различными психоделиками). Поэтому в театре уверены, что спектакль никого не шокирует. История, рассказанная Кизи, – вне времени. И роман, и спектакль рассказывают о человеческой свободе, о попытках ее обрести, а если не обрести, то хотя бы попробовать стать свободным. Рэндла Патрика МакМерфи играет Вячеслав Хархота, а Вождя – Александр Кусков.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: от 200 рублей.

«Стил гот the блюз» – в Камерном

Еще одна театральная премьера – в Камерном театре. 26 и 27 марта зрители впервые увидят спектакль «Стил гот the блюз». Это история о музыканте и его первой скрипке, роль которой никто не смог сыграть. Он слышал только ее, служил только ей. Но любовь и музыка продолжаются, и вновь где-то зазвучит «Стил гот the блюз». «И вновь под софитами – музыкант. Для зрителей это приятный вечер. А для него – путь длиною в жизнь. От домашнего концерта с первой скрипкой до большой сцены. Музыка как религия, как тишина в красивой рамке», – говорится в аннотации.

Место проведения: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18).

Место проведения: 600-800 рублей.

«Джазовые портреты Майкла Джексона» от Олега Бутмана

26 марта в 18:30 и 21 час в Свердловской филармонии состоятся два концерта «Джазовые портреты Майкла Джексона». На сцене – Олег Бутман – представитель джазовой семьи: брат Игорь – всемирно известный саксофонист, жена Наталья – пианистка. В детстве его окружала музыка, а свои первые барабанные палочки он получил в подарок от старшего брата. Олег учился в Бостоне и Нью-Йорке, где играют джаз на каждом шагу. Его партнеры по сцене – музыканты мирового класса. Новая программа ансамбля – посвящение Майклу Джексону. Слушаем Black or White, P.Y.T, Smooth Criminal, I Just Can't Sop Loving You, You Are Not Aone, I Can't Help It, The Way You Make Me Feel и многое другое.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 950 рублей.

Трибьют Queen и Scorpions с оркестром

26 марта в 19 часов в ККТ «Космос» прозвучат культовые произведения Queen и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра. На сцену выйдет ансамбль Queen & Scorpions Symphony Tribute Show. Участник проекта – певец и музыкант Сергей Арутюнов. Его приятный голос, уникальная способность менять тембр покорили поклонников шоу «Голос» и многих других популярных вокальных конкурсов. А семьдесят оркестрантов создают заново доселе нетронутый канон инструментального исполнения.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: 1000-3000 рублей.

Язык вееров и мушек – вместо социальных сетей

26 марта в 19 часов в Водонапорной башне состоится лекция «Социальные сети XVIII-XIX веков: какими языками общения пользовались люди 200-300 лет назад». Это будет первая встреча из цикла лекций от клуба исторических танцев Pas de cote. Исследователь моды и этикета прошлых веков Анна Кузнецова расскажет слушателям о популярных инструментах общения XVIII-XIX веков: языке веера, языке мушек, картах флирта. Участники в игровой форме смогут разучить несколько языков общения, которые были популярны задолго до появления сотовых телефонов, мессенджеров и интернета. Записаться на лекцию можно по электронной почте WaterTowerEkb@yandex.ru или по телефону: +7 992-186264.

Место проведения: Водонапорная башня.

Вход: 200 рублей.

Истории людей, употреблявших наркотики и живущих с ВИЧ, – в спектакле «Диагноз-статья»

27 марта в 17 часов в Ельцин-центре покажут документальный спектакль «Диагноз-статья». В его основе – реальные истории реальных людей, употреблявших наркотики и живущих с ВИЧ. Это пример социального театра, который меняет и актера, и зрителя. Выбранный режиссером спектакля Матвеем Матвеевым прием сторителлинга – рассказывания историй – создает искреннюю и доверительную атмосферу.

«Внутри нее из обобщенной группы – группы, которой общество давно вынесло приговор «сами виноваты», – начинают проявляться портреты реальных людей, становятся слышны их голоса, обретают вес их истории о непростом выборе, о жизни и смерти, о поддержке и солидарности. Стираются грани между «ними» и «нами» – сквозь диагноз и статью проявляется судьба человека», – говорят о спектакле в Ельцин-центре.

Место проведения: театральная платформа Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 510).

Вход: свободный, по регистрации.

Перформанс Imprint: in/out

27 марта в 17 часов в Доме Метенкова на закрытии выставки «Перемены созерцательности» покажут танцевальный перформанс. Танцовщицы Дарья Байдина и Мария Мякишева вдохновились экспозицией художницы. Танц-эссе станет сценическим осмыслением проекта «Перемены созерцательности».

«Перформанс соткан из образов, впечатлений и фантазий, которые захватили наше внимание в процессе дрейфа по выставке и Екатеринбургу, обсуждений и телесной рефлексии. Мы фокусировались на том, каким образом прожить объекты экспозиции, преодолеть плотность пространства, созданного звуками, текстурами и визуальным материалом», – рассказали о мероприятии танцовщицы.

Место проведения: Дом Метенкова (ул. Карла Либкнехта, 36).

Вход: 300 рублей.

Спектакль для всей семьи от «Провинциальных танцев»

28 марта в «Синара-центре» «Провинципальные танцы» покажут спектакль «#коппелия_бот» (6+). Это постановка для семейной аудитории, основой для него стал комический балет «Коппелия» французского композитора Лео Делиба по знаменитой новелле Эрнста Гофмана «Песочный человек». Изначально это была история о мастере, создавшем прекрасную куклу по имени Коппелия, похожую на живую девушку настолько, что в нее влюблялись все вокруг. В современной версии Коппелия – не механическая кукла, а искусственный интеллект, компьютерный вирус #коппелия_бот, который копирует в себя живую героиню, размножается и воздействует на других героев, превращает повествование в настоящий цифровой триллер с элементами детектива.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15).

Вход: от 400 рублей.

2rbina 2rista – в «Свободе»

28 марта в 19 часов в концерт-холле «Свобода» выступит группа 2rbina 2rista, которой этой весной исполнится 10 лет. Музыканты скоро отправятся в турне по всей России, но первый юбилейный концерт дадут в родном Екатеринбурге. На концерте прозвучат все любимые хиты поклонников.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкесская, 12).

Вход: 1200 рублей.

Кубок по бодибилдингу

28 марта, в 13:00 впервые на площадке Дворца культуры железнодорожников пройдет масштабное и значимое соревнование по бодибилдингу – кубок Свердловской области. На площадке соберутся спортсмены из разных городов региона – и мужчины, и женщины. Зрители увидят самых красивых и «прокачанных» людей.

Место проведения: ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102).

Вход: для зрителей – 500 рублей.

«Русское нигде» – в фотографиях, инсталляциях и видео

В эти выходные можно сходить на новую выставку, которая открывается сегодня в арт-галерее Ельцин-центра – на выставку Павла Отдельнова «Русское нигде», в которую войдет новая серия живописи, фотографии, инсталляции и видео. В своих работах художник изображает типичную среду российских городских окраин, изучая их монотонность и исключительную похожесть друг на друга. Отдельнова также интересует эстетизация повседневных индустриальных пейзажей и постсоветских ландшафтов.

В проекте «Русское нигде» Павел Отдельнов продолжает исследование периферийных районов больших и небольших городов, которое он начал в проектах «Внутреннее Дегунино». Но в новой серии Отдельнов рассматривает пространства сквозь взгляд машинного зрения. Изображенные в работах пустынные городские пейзажи были найдены художником во время просмотра панорам улиц в онлайн-картах в результате своеобразного онлайн-пленэра.

Место проведения: арт-галерея Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

