Фестиваль Средневековья, «Реальный театр» и «Другой оркестр» в парке – Weekend (18+)

Ближайшие выходные порадуют екатеринбуржцев разнообразием фестивалей. На берегу озера пройдет фолк-тусовка в духе Средневековья, для театралов откроется «Реальный театр», для любителей архитектуры – «Авангардный сентябрь». А еще в эти выходные «Другой оркестр» даст концерт в парке Маяковского. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Blues Doctors возвращаются

Сегодня, 3 сентября, в 22 часа в клубе EverJazz после продолжительного перерыва выступит группа Blues Doctors. Вдохновленные творчеством B.B.King, Freddie King, Luther Allison, Albert Collins, Johnny Winter, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, «доктора» исполняют современный гитарный блюз-рок. Стиль, мощная подача, горячий звук, отличное настроение – все это ждет поклонников блюза и джаза.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300-700 рублей.

«Другой оркестр» с программой Best of the Best

4 сентября в 16 часов в парке Маяковского выступит «Другой оркестр», известный как коллектив, которому по силам любое музыкальное произведение – будь то фуга Баха или электронный боевик за авторством The Prodigy. В парке прозвучит особая программа – Best of the Best. Прозвучит невероятный микс: хиты The Prodigy, Abba, Muse, RCHP, Nirvana, The White Stripes, Depeche Mode в авторских аранжировках коллектива.

Место проведения: парк Маяковского

Вход: свободный.

«Авангардный сентябрь» в Екатеринбурге

В эти выходные в Екатеринбурге пройдут первые мероприятия в рамках фестиваля «Авангардный сентябрь». Во дворе на Ленина, 54/6 – конструктивистском жилом комплексе Гостяжпромурала – в субботу, 4 сентября, пройдут авангардная зарядка, мастер-класс по танцам середины прошлого века, теневой спектакль, а также кинопоказ и открытие выставки о художниках Германе Метелёве, Мише Брусиловском и Виталии Воловиче (она будет работать у скульптурной композиции «Горожане. Разговор» в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина).

В воскресенье, 5 сентября, во дворе откроются еще две выставки о конструктивизме – художественная с работами Алексея Рыжкова и историческая, рассказывающая о самом комплексе. Кроме того, в 14:00 стартует экскурсия «Дом Гостяжпромурала» от соруководителя проекта «Территория авангарда» Людмилы Старостовой. Полная программа фестиваля есть на сайте.

Место проведения: пр. Ленина, 54

Вход: свободный.

Мобильная прогулка

В эту субботу, 4 сентября в 13 часов от ТЦ «Кит» стартует экскурсия «Мобильная прогулка» от Музея истории Екатеринбурга. Мобильная фотография пришла на смену домашней фототехнике. Это явление сокращает границу между снимающим и объектом.

«Фланерство – форма созерцания городской жизни, в которой отстраненность и погруженность в ритмы города нераздельны. «Мобильная прогулка» с художником, куратором, фотографом The Village Сергеем Потеряевым предлагает погрузиться в это состояние и задокументировать его с помощью камер телефона», – рассказали в музее.

Участники экскурсии будут в течение двух часов гулять по Юго-Западному району, смогут отойти от заданного маршрута и узнать привычные места с другой стороны. Каждый сделает свой фотоотчет.

Место проведения: сбор – у ТЦ «КИТ» (ул. Амундсена, 65)

Вход: 200 рублей.

Концерт для детей и родителей – песни из мультфильмов

4 сентября на стилобате у Ельцин-центра в 16 часов начнется концерт Григория Гладкова, который известен тем, что пишет музыку к мультфильмам, телепрограммам и спектаклям для детей с 1983 года. Многие родители сегодняшних малышей выросли на его песнях. А бабушки и дедушки знают наизусть мультфильмы с его музыкальным сопровождением: «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «В коробке с карандашами», «Приключения капитана Врунгеля», «Сказки старого волшебника» и особенно историю про девочку Веру и ее подружку, обезьянку Анфису.

Место проведения: площадка у входа в Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации.

Велопрогулка по местам жизни писателей

4 сентября в 16 часов в Литературном квартале начнется велоэкскурсия «Екатеринбург литературный». Каждый уголок города таит в себе память о посещении знаменитого писателя, и участники узнают много интересных фактов. Кто выступал в филармонии, чья книга закопана в историческом сквере, у кого снимал дом Аркадий Гайдар?

Место проведения: старт – от музея «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10)

Вход: 300 рублей, нужна регистрация.

Садово-книжный своп

Библиотечный центр «Екатеринбург» в эту субботу, 4 сентября, устроит экологическое мероприятие, в рамках которого пройдет садово-книжный своп. Можно будет обменять овощи, фрукты, растения и даже семена на книги (или наоборот). Все оставшиеся после акции овощи и фрукты будут переданы животным из зоопарка, книги попадут в фонд библиотеки, а растения вдохнут жизнь в пространства лектория и самой библиотеки. Кроме того, в рамках встречи пройдут чайная церемония, мастер-класс по лепке пиал, лекция о вреде перепотребления и другие активности. Полная программа есть здесь.

Место проведения: библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)

Вход: свободный, по регистрации

Детям расскажут о бальном этикете

4 сентября в 12 часов в Литературном квартале проведут интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет «Средь шумного бала». Участникам расскажут как устраивались балы в XIX веке, где они проходили. Что такое язык веера и мушки, цветов и платочков . Девочкам подробно расскажут о бальной моде, о том, какой длины и каких цветов носили платья, об обуви, веерах и аксессуарах, а мальчики узнают о правилах, которые неукоснительно должны были соблюдаться на балу всеми кавалерами. И при этом детей научат элементам полонеза, мазурки и польки

Место проведения: музей Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27).

Вход: 300 рублей.

Фестиваль Средневековья и фэнтези

5 сентября весь день в клубе «Пески» на огромной территории будет идти фестиваль «Привал-фест» – самое крупное региональное мероприятие на тему фэнтези, Средневековья, фолка и истории. На музыкальной площадке будет живая фолк-музыка от ВИА «Заброневое Воздействие», CANTADORA, «Форт РосЪ» и других групп. Пройдут мастер-классы по ирландским танцам, трайбл-шоу, огненное шоу. В другой локации устроят мастер-классы по кузнечному и гончарному делу. Желающих обучат фехтованию, ножевому бою, стрельбе из лука, метанию топоров. В зоне эзотерики будет лекция про руническое искусство, расстановки, карты таро и другие.

Место проведения: загородный клуб «Пески» (ул. Пески, 13)

Вход: 700 рублей.

Открытие фестиваля «Реальный театр»

В воскресенье, 5 сентября, в Екатеринбурге откроется фестиваль «Реальный театр», который продлится 5 дней. За это время зрители увидят 16 лучших постановок со всей России, которые отражают все театральные тенденции и показывают самые современные формы театра.

Впервые на «Реальном театре» будет опера – ей и откроется фестиваль. 5 сентября в 19 часов в «Урал Опера Балет» покажут «Антигону» пермского «Театра Театр». Самое интересное, что оперные партии здесь исполняют драматические артисты.

В этот же день в 18:30 на малой сцене ТЮЗа студенты ГИТИСа сыграют спектакль «Толстая тетрадь» по роману Аготы Кристоф, который называют самой жестокой книгой прошлого века. А на большой сцене в это время будет идти спектакль «Медведь» в рамках сотрудничества с фестивалем «Золотая маска».

Большое интервью с арт-директором фестиваля Олегом Лоевским можно почитать здесь.

Место проведения: театры города

Вход: от 400 до 5000 рублей.

Кубок по дрифту на машинах – Drift Games Евразия

5 сентября в 11 часов у Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме ждут всех любителей автогонок. Здесь будет проходить кубок Евразии по дрифту. 40 пилотов будут сражаться за первое место и крупный денежный приз. В программе – экстремальное шоу по парному дрифту от профессиональных пилотов, дрифт-такси, дымное шоу с уничтожением покрышек, развлекательная шоу-программа. Еще будет шоу на уникальных электро дрифт-велосипедах и выставка уникальных тюнингованых и ретро автомобилей.

Место проведения: Верхняя Пышма (ул. Обогатителей, 8)

Вход: 500 рублей.

Фильм про Эдварда Мунка

В кинотеатре «Заря» в воскресенье, 5 сентября, в 15 часов можно будет посмотреть фильм, снятый к 150-летию художника Эдварда Мунка, которое праздновалось в 2013 году. Тогда в Норвегии открылась уникальная выставка его работ – самая масштабная за всю историю. Этому и была посвящена лента «Мунк-150»: фильм проникает за кулисы выставки, проводит небольшую экскурсию по Норвегии Мунка. Фильм покажут на английском языке с закадровым переводом на русский, а представит его Светлана Усольцева, независимый куратор в области современного искусства.

Место проведения: кинотеатр «Премьер зал Заря» (ул. Баумана, 2)

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

