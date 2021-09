Еврейский фестиваль, хард-рок-концерт и экскурсия на Вторчермет – Weekend (18+)

Современная еврейская культура в разных ее проявлениях – театр, музыка, кулинария – будет представлена на фестивале в Екатеринбурге в эти выходные. В ЦСД пройдет премьера первого спектакля кинорежиссера Алексея Федорченко, а в «Телеклубе» выступит «Каспийский груз». Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Премьера «Как я обманул всех и Бога»

Сегодня в 19:30 в Центре современной драматургии пройдет премьера спектакля «Как я обманул всех и Бога», который поставил известный кинорежиссер Алексей Федорченко.

Пьесу Федорченко тоже писал сам, в соавторстве с Лидией Канашовой. Называется она «Вторая бар-мицва», ее главный герой – американский миллионер Арманд Хаммер. В реальной жизни в свои 90 с лишним лет Хаммер решил провести обряд, который должен был означать его возвращение к вере. Но за день до бар-мицвы умер, однако церемонию все равно устроили. За свою жизнь Арманд Хаммер неоднократно удивлял и родственников, и всю Америку: связями с коммунистами, медицинскими и политическими скандалами, судами. Но больше всего, пожалуй, наследников удивило завещание Хаммера: миллионными там были только долги.

Жанр спектакля Алексей Федорченко обозначил как «праздник-драма». По словам режиссера, он подойдет абсолютно любому зрителю: интересно будет и молодежи, и пожилым. «Хаммеру есть что рассказать [Богу]: его жизнь – захватывающая история, полная побед, удач и счастливых поворотов. Но будет ли ему даровано исцеление? Или хотя бы бессмертие имени? Поверит ли Бог Арманду?» – говорится в анонсе спектакля.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит. Ф).

Вход: от 700 рублей.

Фестиваль еврейской культуры

В эти выходные в Екатеринбурге проходит ежегодный Фестиваль современной еврейской культуры, мероприятия которого включают концерты, спектакли, кино, гастрономию и так далее. Кстати, спектакль «Как я обманул всех и Бога» тоже вошел в программу. Также в театральной части – проект «Я – еврей, я – на Урале», который покажут в лофте «Титры» (пр. Ленина, 50д) 25 сентября. Это бытовые истории переезда евреев на Урал, которые дадут зрителям возможность соприкоснуться и узнать больше об испытаниях, потерях и победах, выпавших на долю евреев.

В консерватории 24 сентября в 19 часов пройдет концерт, программа которого составлена из произведений Ж. Оффенбаха, И. Кальмана, М. Вайнберга и др. А в EverJazz трио Константина Хазановича сыграет концерт с программой «Евреи в джазе». В Ельцин-центре пройдут показы израильских фильмов и кинолент на тему истории и жизни евреев. В одном из кулинарных пространств города устроят мастер-класс по еврейской кухне. Полная программа и расписание – на сайте фестиваля.

Место проведения: площадки Екатеринбурга.

Вход: от 0 рублей.

UralBand даст концерт в стиле hard rock

24 сентября в 19:00 в ЦК «Урал» пройдет концерт оркестра UralBand – Brass & Hardrock. Музыканты под руководством дирижера Александра Павлова исполнят хиты Metallica, The Whaite Stripes, Queen, Deep Purple и других идолов рок-сцены. Каждый сингл, который прозвучит на концерте, несет в себе большую историю, например, песня Smoke On the Water («Дым над водой») имеет вполне документальное прошлое. Она была написана после того, как сгорело казино, где Deep Purple планировали записывать новый альбом.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 400 рублей.

Фагот и саксофон выступят вместе

24 сентября в 19:00 в городском Доме музыки пройдет концерт «Фагот и саксофон». Эти два инструмента нечасто встретишь рядом на эстраде. Но сегодня вечером фагот Андрея Майорова и саксофоны Алексея Захарова исполнят музыку Баха, Бетховена, Люлли, Пуленка и других композиторов.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Что такое «саудаде» и прочие особенности португальской культуры

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге проходят Дни Португалии (при поддержке Института Камоэнса и посольства Португалии в Москве), которые начнутся с культурно-просветительной программы в Белинке. Португалия ассоциируется с желтыми лиссабонскими трамваями и лазурными азулежу, залитыми солнцем пляжами и белоснежными горными вершинами, средневековыми замками и музыкой фаду. Открыть интересные факты из ее истории, культуры и повседневной жизни можно будет на лекциях Жоау Карлуш Мендонс Жоауь – лектора Института Камоэнса, представителя культурного отдела посольства Португалии в Москве, преподавателя МГИМО и МГЛУ.

24 сентября в 18 часов вам расскажут о саудаде – одном из основополагающих понятий португальской культуры. Португальцы говорят, что саудаде – слово непереводимое, что эта такая особенная тоска, свойственная только им. А 25 сентября в 15:00 библиотека приглашает на лекцию-викторину «Интересные факты о Португалии: о чем вы и не догадывались спросить». Лекцию продолжит мастер-класс, на котором слушатели познакомятся с основами португальского языка, узнают о происхождении интересных выражений, поговорят о сложностях и эффективных техниках его изучения.

Со следующей недели Дни Португалии продолжатся кинофестивалем в Ельцин-центре.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15).

Вход: свободный.

Закрытие летнего велосезона – на «Хрустальной»

Любителей велопрогулок в эту субботу ждут на турбазе «Хрустальная», где будут с размахом закрывать сезон летних покатушек. Днем для участников организуют разные активности на базе, вечером устроят концерт. А после полуночи начнется большой open-air. На второй день среди велогонщиков проведут пивной заезд. Если едете с ночевой, не забывайте палатки.

Место проведения: турбаза «Хрустальная», строение 23.

Вход: 200 рублей.

Концерт внутри выставки художников-афганцев «Дорога с войны»

25 сентября в 15:00 в Музее наивного искусства состоится необычный концерт с участием профессиональной скрипачки Анастасии Шафран. В залах, где проходит выставка художников-афганцев «Дорога с войны», Анастасия «сыграет» несколько картин, которые тронут ее больше всего. Это не подготовленное выступление, а импровизация – живая музыкальная реакция на эмоции, вложенные в работы художниками, прошедшими войну в Афганистане. Каждая из картин говорит со зрителями на своем языке, раскрывая войну по-своему, и Анастасия даст голос этой неслышной, но живой речи.

Место проведения: Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18).

Вход: 50-150 рублей.

Концерт группы Znaki

25 сентября в 19 часов в пабе Ben Hall группа Znaki представит программу из лучших своих хитов. Группу считают одной из самых ярких представителей второй волны русского рока. Музыканты постоянно участвуют в рок-фестивалях, а их песни занимают ведущие позиции во многих чартах, в том числе и на «Нашем радио». Лучшие прозвучат в Екатеринбурге.

Место проведения: «Бен Холл» (ул. Народной Воли, 65).

Вход: от 1000 рублей.

«Каспийский груз» сыграет хиты с альбома «сторона А/сторона Б»

25 сентября в 20 часов в «Телеклубе» большую юбилейную программу представит группа «Каспийский груз», состоящая из двух очень талантливых и цельных хип-хоп-исполнителей – ВесЪ'а и Брутто. Приобретя всенародную известность в 2013 году благодаря альбому «Рингтоны для зоны», «Каспийский груз» быстро влился в ряды топовых исполнителей отечественного хип-хопа. Парни обещают вновь вспомнить и презентовать практически весь альбом «сторона А/сторона Б». Также коллектив исполнит все свои хиты со всех альбомов, как совместных, так и сольных.

Место провебения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1800 рублей.

Экскурсия по Вторчермету

Музей истории Екатеринбурга в эту субботу, 25 сентября, в 13 часов вновь устроит экскурсию по Вторчермету. Александр Думчиков расскажет про историю района, его жизнь во время Великой Отечественной войны. Покажет, как складывался неоклассический архитектурный ансамбль в послевоенное десятилетие. И что значит «район свободной планировки». Ну и, конечно, не обойдется без истории предприятий: Вторчермет, ЕЖК, РТИ и так далее. Будут упомянуты Борис Рыжий и Борис Ельцин.

Место проведения: старт – от ТЦ «Южный» (ул. Санаторная, 1).

Вход: 350 рублей.

«Эткер»: фестиваль наследия народов Урала

26 сентября с 10 до 21 часа в ДК железнодорожников пройдет фестиваль «Наследие народов Урала – Эткер». Весь день здесь будет ярмарка фермерских продуктов, где можно будет попробовать и купить варенье, травы, чаи, овощи. Пройдут мастер-классы, выступления народных коллективов и так далее. Главным событием станет битва национальных шеф-поваров Урала и Чувашии, которые будут готовить лучшие блюда местной кухни. Уральскую кухню смогут попробовать все пришедшие.

Место проведения: ДК железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102).

Вход: свободный.

Семейный день в Ельцин-центре

Воскресенье, 26 сентября, в Ельцин-центре объявлен Семейным днем. В рамках фестиваля еврейской культуры здесь пройдет множество событий. Будет работать 10 зон мастер-классов, где можно будет сделать коллаж, вдохновленный творчеством Эля Лисицкого, нарисовать картину в технике «леттеринг» или соорудить свои маленькие цдочницы. Параллельно пройдут показы двух фильмов. Кинолента «Эсав» Павла Лунгина, в основе которой лежит сюжет библейской притчи об Исаве и Иакове. Кинофильм «Голоса за кадром» режиссера Евгения Румана расскажет историю двух актеров дубляжа, эмигрировавших после распада СССР в Израиль и пытающихся найти применение своим талантам в другой стране.

Можно будет застать последний день выставки «Екатеринбург Еврейский».

И весь день будет звучать музыка: выступят DJ Hirshovitz и бард Михаил Загота. Главное событие Семейного дня – гала-концерт пройдет в атриуме, где выступит ведущий джазовый трубач России Вадим Эйленкриг в составе квинтета, а также Ирина Макарова и квинтет Платона Газелериди.

Вход: на кинопоказы и гала-концерт бесплатный по предварительной регистрации. На мастер-классы регистрация не требуется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

