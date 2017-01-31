«На выход с вещами»: кто и за что пытался избавиться от Куйвашева (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 31.01.17

В Свердловской области снова растет политическая активность населения. Причин для этого много. Это и недовольство готовящейся в Екатеринбурге транспортной реформой, и рост цен, и проблемы в жилищно-коммунальной сфере. При этом до сих пор не ясно, кто станет основным кандидатом на предстоящих губернаторских выборах.

Хотя действующий глава региона всячески пытается убедить население в своем прочном положении, это не совсем так. Вчера политолог Леонид Давыдов написал, что управление внутренней политики администрации президента РФ установило новую планку для глав регионов, которые хотят пойти на еще один срок. Теперь это 50%. Очевидно, имеется в виду количество голосов избирателей в регионе. То, что рейтинг Куйвашева превышает 50%, вызывает большие сомнения. За те почти пять лет, что он руководит регионом, неоднократно предпринимались попытки от него избавиться – как со стороны областных депутатов, так и со стороны жителей различных проблемных территорий.

Например, одним из первых с такой инициативой выступил в октябре 2013 года тогда еще депутат заксо от КПРФ Андрей Альшевских. «Собираем в думе подписи за отставку губернатора Евгения Куйвашева. Чтобы рассматривали вопрос на заседании, требуются 17 автографов. Три уже есть. Мой, Георгия Перского, Нафика Фамиева... У Евгения Куйвашева числиться президентским наместником получалось лучше, мы про него изредка слышали, а он строчил в Москву отчеты, на чем польза и заканчивалась. Назначили его губернатором. Почти полтора года назад. За два дня до вступления в силу ФЗ о прямых выборах. И выяснилось, он в хозяйственных вопросах плавает, не копается в сути. За срок своих полномочий Куйвашев не запомнился ни одним стоящим проектом. За средства на вторую ветку метро не договорился. Живет одними мечтами», – написал тогда депутат.

В марте 2014 года отставки губернатора потребовали вышедшие на митинг жители города Невьянска, а также близлежащих поселков Быньги и Верхние и Нижние Таволги. Причина, изначально касающаяся экологической угрозы территории, оказалась не единственной: люди выразили протест против того, что городские и областные власти не считаются с их мнением по вопросу изменения системы выборов главы.

В апреле 2014 года при обсуждении закона о муниципальном фильтре губернатору предложил уйти в отставку депутат Георгий Перский, которого поддержали те же Альшевских и Фамиев. «Я призываю его добровольно сложить полномочия, затем объявить досрочные выборы и позволить жителям выбрать нормального главу, который будет заботиться об области», – заявил тогда депутат, однако вышло так, что спустя несколько месяцев в добровольную отставку отправился не Куйвашев, а сам Перский. Следующими отставки губернатора потребовало свердловское отделение «Патриотов России», причем сделало это прямо на первомайской демонстрации 2015 года. Колонна развернула лозунги «Губернатор, не вреди, губернатор, уходи!», «Куйвашев, мы от тебя устали!», «Прощай, (не) наш губернатор!». Непричастные граждане, которые уже направлялись по домам, останавливались, как вкопанные и спешили запечатлеть «историческое» зрелище на фотоаппараты или хотя бы на телефоны. Многие одобрительно улыбались, даже некоторые стоящие в оцеплении сотрудники полиции. Под «антигубернаторскими» знаменами прошло около полутора тысяч человек. Никаких инцидентов по пути не возникло.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0ALruGbjvuY&rel=0">Video</a> Первомай. Губернатора просят уйти

В январе 2016 года жители региона протестовали против неспособности властей решить коммунальные проблемы (отсутствие отопления в Белоярском, или развал системы ЖКХ в Артемовском) и беспрецедентным политическим давлением со стороны региональной власти на муниципии (попытки продавить смену системы управления в том же Артемовском.

Митинг в Белоярке

Даже на митинге в Екатеринбурге, который был посвящен требованию возвращения так называемой Краснознаменной группы в центр уральской столицы, были замечены антигубернаторские лозунги и плакаты.

В марте 2016 года снова прошел большой митинг в Артемовском. Помимо артемовских общественников, на митинге выступили двое представителей «соседей» – Березовский активист Владимир Тимин и бывший депутат разогнанной гордумы Режа Александр Алферьев. Оба гостя говорили о необходимости сохранить (или вернуть) в свердловских городах прямые выборы мэров. Предложенную резолюцию собравшиеся приняли единогласно. Она состояла из нескольких блоков. В политический вошли требования об отставке губернатора, в экономический – отказ от «авансовой» платы за капремонт.

После операции «по принуждению к миру», когда замглавы администрации города Владимир Тунгусов перешел на работу в администрацию губернатора, протестная активность в регионе снизилась. Однако теперь, в преддверии губернаторских выборов, все нерешенные проблемы снова напоминают о себе, что является серьезным фактором риска для Куйвашева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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