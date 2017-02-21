«Молчание Тунгусова напрягает людей»: у резиденции нет четкого плана на губернаторские выборы (ФОТО)

Публикации за 21.02.17

До главных выборов Свердловской области остается чуть больше полугода, но резиденция губернатора не предложила хоть сколько-нибудь внятной концепции ведения кампании. До сих пор неизвестно, как областные власти намерены бороться с традиционно низкой явкой в регионе, и не ясно, какие темы в повестке будут задавать настроение свердловчан. Да и судьба действующего губернатора Евгения Куйвашева остается нерешенной – пойдет ли на выборы как согласованный кандидат от власти, и если да, то на каких условиях. Фальстарт в виде программной статьи «Переломный момент» и последующие слухи о возможном увольнении Куйвашева говорят о том, что в «желтом доме» контролируют ситуацию не так, как хотелось бы его обитателям.

Насколько важна информационная подготовка к большой избирательной кампании, говорит опыт Москвы. Бывший замглавы АП, а ныне спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сегодня активно вбрасывает в общество идеи и тренды, которые готовят людей к президентским выборам 2018 года.

В Свердловской области роль главного идеолога ожидаемо взял на себя первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Но вот подходит время формирования повестки на выборы – а в ответ нет никаких идей и посылов. Такое затишье вызывает серьезную обеспокоенность у муниципалов, ведь на их плечи ляжет основная нагрузка по избирательной работе с населением. Многие помнят, что парламентская кампания 2016 года (в которой по сути Тунгусов дебютировал на новом уровне) хоть и принесла победу «Единой России», но при этом стала самой скучной, и что еще хуже – установила антирекорд по явке избирателей. Последнее обстоятельство, к слову, стало предметом критики мэров-назначенцев.

«Снижение явки наблюдается от выборов к выборам. Причиной тому – общее недоверие к избирательной кампании и апатия населения. Особенно это заметно на муниципальных выборах. Для повседневного обывателя выборы так и не стали важным событием», – отмечал ранее в беседе с NDNews.ru политолог Сергей Мошкин. Если Кремль ставит задачу легитимными способами повысить явку на губернаторских, а потом и президентских выборах, то в этом плане у Свердловской области большие проблемы.

Ожидающие указаний «сверху» главы муниципалитетов оказались немало разочарованы и отношением к ним Тунгусова. Многие запомнили вице-губернатора как человека, постоянно погруженного в телефон, который словно намеренно избегает живого общения. К примеру, один из мэров крупного свердловского города так описал NDNews.ru свои впечатления от встречи со вторым по важности чиновником в Свердловской области: «Недавно нас собирали на День местного самоуправления, приехали все главы муниципальных образований. Пришли мы к Тунгусову, а он зашел в зал для совещаний, сел и уткнулся в свой телефон. Пробубнил какое-то приветственное слово и все, больше на нас глаз не поднял. Для чего нас собрали? Мы вообще-то ждали, что нас направят по теме выборов. Да хоть элементарное уважение бы проявил, зачем людей не замечать?» – сетует глава, пожелавший остаться инкогнито.

Свое недоумение высказывают и муниципальные депутаты. Идею по отработке «барщины» для Куйвашева они восприняли негативно и попутно отметили, что раздавая «указиловки», резиденция не выходит с ними на переговоры. «Такое ощущение, что в области хотят завалить выборы. Никто в них не заинтересован, в том числе глава администрации губернатора Свердловской области», – делятся наблюдениями собеседники информагентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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