Всех депутатов направляют на губернаторскую барщину / В резиденции придумали, как провести выборы Куйвашева дешево и сердито

Публикации за 15.02.17

Свердловских депутатов всех уровней ждет тяжелое испытание: им предстоит выбрать Евгения Куйвашева губернатором. С учетом его более чем сомнительных достижений в прошлую пятилетку, непопулярности в народе и отсутствием харизмы задача более чем непростая и, главное, недешевая. Но, судя по имеющимся данным, платить за ее решение придется именно народным избранникам – бюджетные средства губернатор собирается потратить на более приятные вещи, например, на повышение премии себе, любимому.

Как стало известно NDNews.ru, резиденция уже начала мобилизацию ресурсов, в первую очередь – человеческих. Со ссылкой на первого замруководителя администрации Вадима Дубичева распространяется информация, что в марте президент примет по Куйвашеву положительное решение, вследствие чего тот просто обязан выиграть выборы в один тур. Для этого главный идеолог области, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, по данным источников, намерен «поставить под ружье» депутатов всех уровней и глав муниципалитетов. По замыслу резиденции, все они должны будут за свой счёт поднять свои прежние сетки агитаторов, примерно с лета высадиться в территориях и начать плотную работу с населением. Каждому депутату будет поставлена задача аккумулировать своих избирателей и отправить их голосовать за Куйвашева.

Взамен депутатам обещают благосклонность губернатора на протяжении следующих пяти лет.

Кто и как в данной ситуации может гарантировать, что в случае успеха пресловутая благосклонность действительно будет проявлена – непонятно. За последние годы Евгений Владимирович давал много обещаний, но выполнил далеко не все. Показателен, в частности, пример с градостроительными и рекламными полномочиями Екатеринбурга. Как уже сообщал NDNews.ru, после перехода Владимира Тунгусова в резиденцию в регионе воцарились радужные надежды на некую «перезагрузку» отношений города и области, однако ни Куйвашев, ни Тунгусов никаких шагов в этом направлении не сделали. И в городской думе Екатеринбурга об этом, кажется, не забыли, хотя высказываются очень осторожно: «Какие преференции могли бы заинтересовать? Прежде всего, преференции для Екатеринбурга – возврат полномочий, возврат процента отчислений НДФЛ, деньги на строительство и реконструкции школ, потому что это проблема становится особенно острой в последнее время, – поделился один из депутатов гордумы. – Могу предположить, что переговоры с депутатами будут. Но на сегодняшний день ни о чем таком не говорилось. С нами не торопятся делиться информацией».

Еще осторожнее высказывается депутат Александр Косинцев, которому, по данным агентства, Куйвашев лично предлагал возглавить исполком «Единой России», то есть фактически взять на себя ответственность за результаты оргработы: «Депутаты-единороссы встроены в партийную деятельность и поддержат кандидата от партии. Но никаких преференций никто не обещал. Главная выгода для депутата – исполнять наказы избирателей, как бы это пафосно ни звучало», – заявил Косинцев, который, как говорят, от предложенного ему ответственного поста наотрез отказался.

В небольших муниципалитетах местные депутаты озабочены десятками локальных проблем и публично выражают надежду, что губернатор непременно услышит их и поможет, а уж они, в свою очередь, не останутся в долгу. Но в частных беседах муниципалы признаются: веры Куйвашеву нет, слишком часто он забывал о своих обещаниях.

«У нас на местах все руководители прожженные, и не раз все это проходили, – считает политолог Александр Пирогов. – Есть необходимость работы, и есть страх наказания. Страх наказания даже больше. Поэтому работать будут в «добровольно-принудительном» порядке, мало кто откажется. Но эффективность все равно будет в 90% низкая, так как все будут работать так, как привыкли. Конечно, все будут писать красивые отчеты, а в случае победы объявят это своей заслугой и будут просить преференций, но мотивации работать с пролетарским задором ни у кого нет».

Эксперт также добавил, что многое будет зависеть от самого сценария губернаторских выборов. «Если у Куйвашева будет только один спарринг-партнер – то можно, в принципе, даже деньги особо не тратить и со СМИ договоры не заключать, и за пределы Екатеринбурга не выезжать. Но если Кремль пойдет на конкурентные выборы, с серьезными соперниками – тогда вся эта схема летит к чертям», – считает Александр Пирогов.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Ангелина Сергеева

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