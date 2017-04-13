Глава областного минстроя наотрез отказался говорить о Храме-на-воде

Публикации за 13.04.17

Глава областного министерства строительства Михаил Волков отказался отвечать на вопросы, связанные с будущим возведением храма святой Екатерины в акватории городского пруда.

Напомним, вчера стало известно о том, что в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области поступила заявка на предоставление в пользование водного объекта с целью размещения на акватории городского пруда на реке Исеть здания собора во имя святой Великомученицы Екатерины. Как сообщила NDNews.ru пресс-секретарь министерства Марина Притула, в настоящее время заявку изучают юристы. Срок вынесения решения она назвать не смогла, но уточнила, что право на пользование водного объекта приобретается на аукционе, проведение которого возможно только после положительного решения о строительстве объекта. Согласно действующему областному законодательству, разрешения на строительство в Екатеринбурге выдает областной минстрой.

Сегодня после заседания областного правительства глава минстроя Михаил Волков принял участие в брифинге для журналистов, где долго рассказывал о планах по строительству школ, особо упирая на города присутствия компании, выходцем из которой он является. Однако обсуждать более неоднозначный проект УГМК – храм-на-пруду – он отказался наотрез. Даже не дослушав до конца вопрос корреспондента NDNews.ru, министр заявил, что никаких комментариев давать не будет.

Напомним, с начала этого года в Екатеринбурге развернулась довольно активная кампания в защиту пруда от строительства в его акватории нового культового здания. В январе группа известных екатеринбуржцев написала открытое письмо в администрацию президента, однако из Москвы пришел ответ, что данный вопрос находится в компетенции областных властей. В феврале в Екатеринбурге прошла масштабная акция «Обними пруд», которая собрала более 200 человек, несогласных со строительством храма в акватории. В прошлую субботу, 8 апреля, в Екатеринбурге прошла вторая акция в защиту городского пруда. В ней приняло участие уже около полутора тысяч человек. Горожане, взявшись за руки, символично живой цепью обняли городской пруд. Также на днях екатеринбургский поэт и рэпер Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова. Тема не сходит со страниц форумов и соцсетей, горожане намерены продолжать протестные акции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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