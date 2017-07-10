Тагил не единственный: «горячие точки» области взывают к Путину

Приезд Владимира Путина на Урал показал свердловчанам то, в чем раньше многие сомневались. Оказывается, Кремль черпает информацию о положении дел в регионах отнюдь не из радужных докладов губернаторов. Разнос, который глава государства устроил Евгению Куйвашеву, доказал: обращения к президенту все-таки доходят до адресата. И список вопросов, на которые придется отвечать губернатору, может существенно удлиниться – в редакцию РИА «Новый День» практически ежедневно поступают сигналы из «горячих точек» региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит Путина люди всегда стараются использовать для того, чтобы попытаться донести до него проблемы, которые не решаются годами. Не стал исключением и вчерашний день. Так, одиночный пикет прошел вчера в Невьянске. Местный коммунист Николай Коробейников вышел на площадь с плакатами «Путин, без тебя никак! Останови беззаконие в Невьянске», «Куйвашев, твои министры крышуют расхитителей бюджетных средств».

Таким образом он выразил протест против произвола чиновников при предоставлении жилья нуждающимся гражданам.

Напомним, что отказ администрации и беспомощность прокуратуры при решении вопроса о переселении из аварийного жилья совсем недавно стали причиной голодовки в Невьянске и широко освещались даже в федеральных СМИ.

Жительницы Ирбита третий год добиваются от местной администрации подведения инфраструктуры к земельным участкам, которые были выделены по президентской программе для многодетных семей. Власти «нарезали» гражданам участки в лесу, пообещав провести туда газ, свет и дорогу. Позднее выяснилось, что у города на это нет денег, а средства президентской программы были потрачены на другие нужды. Для защиты своих интересов многодетные матери объединились в общественное движение «Стрела» и планируют провести несколько акций протеста. В ответ местные чиновники начали угрожать женщинам репрессиями за несанкционированные митинги. Только визит Путина заставил власти шевелиться: сегодня на 15:00 назначена встреча главы города Геннадия Агафонова с активистками.

Ирбит: дорогу ремонтируют листвой

Притчей во языцех стала дорога до тагильского поселка Серебрянка, за которую в конце 2016 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил втык от президента РФ после большой пресс-конференции последнего. Путин поставил задачу – привести в эксплуатационное состояние дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Указывалось, что доклад об итогах работы (на которую решили потратить 250 млн рублей из резервного фонда) Куйвашев должен был предоставить главе государства до 1 июня 2017 года. Однако, по свидетельству очевидцев, дорога не готова до сих пор.

Жители Серебрянки: почему не приехал губернатор

Но если Серебрянка постоянно на слуху, то о деревне Нижняя Ослянка, которая относится к тому же району, президент еще не слышал. А между тем в ней уже 10 лет нет света. Как написал сегодня в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских, небольшой населенный пункт лишился электричества в 2007 году. «Рыбак смертельно взмахнул удочкой, а она зацепилась за низко висящие провода. Из-за ЧП линию электропередачи обесточили. Восстанавливать не спешили, а через пару лет и вовсе попадали столбы, настолько все было ветхим», – рассказал он.

Ждали президента и екатеринбуржцы, встревоженные планами по строительству храма Святой Екатерины в акватории пруда. Напомним, проект получил поддержку властей всех уровней и РПЦ, но вызывает негодование большого количества горожан. В том числе, против застройки выступают авторитетные специалисты – преподаватели УрГАХУ и Союз архитекторов. Эксперты указали, что строительство храма-на-пруду разрушит сложившуюся панораму центра города, нанесет серьезный ущерб окружающей среде и подорвет гражданское согласие в уральской столице. По данным РИА «Новый День», представители архитектурного сообщества пытались «поймать» Владимира Путина во время его визита в Екатеринбург, но их усилия не увенчались успехом. Тем не менее, они настроены решительно и планируют писать президенту до тех пор, пока он не ответит. Напомним, вчера во время встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым президент процитировал последнему слова из обращений свердловчан, назвав проблемы, которые губернатор не хочет или не может решить. Одной из таких тем стала задержка зарплаты уволенным работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Всего без денег за честно выполненную работу остались почти 200 человек. Общая сумма долга перед ними была около 5 млн рублей. Причем деньги не могут выдать людям, по данным NDNews.ru, с ноября 2015 года. В дело вмешалась прокуратура, к нему подключились следственные органы, но пока зарплату тагильчане так и не получили, поэтому решили жаловаться Путину. Куйвашев же заявил, что «руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу». Еще одной темой, которую поднял президент, было состояние здравоохранения в Ирбите. «Такая оценка, как здесь звучит, просто настораживает. Я вам прочитаю: «Так плохо, как сейчас, не было никогда», – процитировал Путин обратившегося к нему свердловчанина. Добавим, что эту фразу можно отнести ко многим сферам жизни региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.17

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