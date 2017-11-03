«Автомобилист» проиграл уральское дерби с «Трактором»

В четверг вечером в ледовом дворце Екатеринбурга состоялось хоккейное уральское дерби – «Автомобилист» принимал у себя челябинский «Трактор». Несмотря на разное расположение команд в Восточной конференции, матч прошел в равной борьбе и на высоких скоростях. Но екатеринбуржцы все же уступили гостям в овертайме со счетом 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Трактор» открыл счет на восьмой минуте. В команде челябинцев отличился Александр Черников. Вскоре защитник «Автомобилиста» Денис Куляш отыграл одну шайбу, но еще до перерыва гости вырвались вперед. Нападающий Александр Шаров, воспользовавшись неразберихой около ворот Якуба Коваржа, забил гол и увеличил преимущество «Трактора».

Екатеринбуржцы восстановили равновесие в счете благодаря удачно разыгранному большинству в начале второго периода, автором шайбы стал Михал Чайковский. Остаток матча команды провели в упорной борьбе, и хотя «Автомобилист» имел солидное преимущество по броскам и опасным моментам, больше забить подопечным Владимира Крикунова не удалось. После окончания основного времени при счете 2:2 игра перешла в овертайм, где победу «Трактору» принес Игорь Полыганов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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