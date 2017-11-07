В Сирии ранен бывший журналист «Четвертого канала» и еще трое журналистов

В Сирии в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор в результате взрыва фугаса террористов пострадал бывший журналист екатеринбургского «Четвертого канала» Илья Ушенин, который сейчас работает на НТВ. Кроме него были ранены еще трое журналистов телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось 6 ноября. Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) и оказали необходимую медицинскую помощь. «По докладу медиков, их жизни ничего не угрожает», – говорят в Минобороны. По уточненным данным, пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»).

«Мы внимательно следим за судьбой наших коллег – корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте НТВ.

Слова поддержки уже озвучила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова: «Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала «Звезда» Константину Худолееву и Дмитрию Стародубскому».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.11.17

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