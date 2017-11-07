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Скандалы и происшествия

НТВ рассказал о ранениях журналистов при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре

НТВ рассказал о ранениях журналистов при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре
Фото: НТВ

Журналист НТВ Илья Ушенин (ранее работал на «Четвертом канале» в Екатеринбурге) получил самые тяжелые ранения в результате подрыва управляемого фугаса террористов в сирийском городе Дейр-эз-Зор в понедельник, говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», – отметили на НТВ.

Подрыв фугаса произошёл, когда журналисты работали на территории одного из жилых кварталов Дейр-эз-Зора, ранее сообщили в Минобороны РФ. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воронов (НТВ), Константин Худолеев («Звезда») и Дмитрий Стародубский («Звезда»), а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, которые проводили разминирование местности. «По докладам медиков, их жизни ничего не угрожает», – говорилось в пресс-релизе военного ведомства.

Москва, Иван Гридин

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