Заброшенную больницу в Зеленой Роще не смогли продать даже за полцены

Свердловские власти в очередной раз не смогли продать здание заброшенной больницы скорой помощи в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге. Объект культурного наследия не привлек инвесторов даже с учетом почти 50-процентной скидки, установленной на него.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание пытались продать неоднократно. Больше года назад МУГИСО планировало найти покупателя, установив цену лота в 400 млн. рублей. Но все попытки провалились. В результате заброшенную больницу выставили на продажу за 229,8 млн. рублей. Торги должны были состояться 8 ноября. Однако областной Фонд имущества снял объявление о продаже со своего сайта, после того, как завершился срок приема заявок. Судя по всему, на торги не поступило ни одной заявки.

В описании объекта говорится, что общая площадь заброшенного здания больницы, расположенного на улице 8 Марта, 78 «а», – 5,2 тысячи кв. метров, площадь всего земельного участка – более 33 тысяч «квадратов». Пятиэтажное здание больницы было возведено в Зеленой Роще в 1938 году. Медицинское учреждение было закрыто около десяти лет назад под предлогом капитального ремонта, который так и не состоялся. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии, его облюбовали бомжи и диггеры. Нередко внутри помещений происходят пожары. При этом за объект отвечает ГКУ Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности СИНПО. Здание больницы является памятником архитектуры, по нему много охранных обязательств, поэтому снести его крайне проблематично.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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