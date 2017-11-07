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Вторник, 7 ноября 2017, 18:09 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Ленин – красавчик!» – уральцы вспоминают день Великой социалистической революции (ВИДЕО)

«Ленин – красавчик!» – уральцы вспоминают день Великой социалистической революции (ВИДЕО)

Екатеринбуржцы вспоминают Великую октябрьскую революцию.

Корреспонденты РИА «Новый день» вышли на улицу с вопросом, как потомки оценивают одно из самых значимых событий прошлого века. Что любопытно, оценка той же личности Ленина разнится, при этом нередко молодые называют его «красавчиком».

Ленин – красавчик

Отметим, что уральские коммунисты отметили 100-летие Октября накануне. Шествие собрало около 2 тысяч участников, полиция позволила демонстрантам пройти по главной улице города к памятнику вождю революции.

Косплей Ленина среди пенсионеров. Шествие в честь 100-летия Великой октябрьской революции (ВИДЕО, ФОТО)

Зато сегодня – в области тишина. Даже обычно активные в плане «красных выступлений» города встречают 100-летие молчанием.

Видео смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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