Большинство детей, попавших в ДТП, отправятся из Ярославля в Екатеринбург сегодня (ФОТО)

Екатеринбургские школьники, не пострадавшие в ДТП под Ярославлем, а также те, кого медики выпишут с легкими ушибами, уже сегодня отправятся сначала в Москву, а оттуда – в Екатеринбург. Предполагается, что в больнице останется только одна девочка, к ней уже вылетела мама. После ДТП возбуждено уже второе уголовное дело – по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По последним данным, которые публикует мэрия Екатеринбурга, 9 детей получили повреждения средней тяжести, 6 – легкой. В основном у школьников, попавших в аварию, раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. Только одна девочка направлена в больницу Ярославля, у нее диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

«22 ребенка, не пострадавшие в аварии, были опрошены полицией и направлены в гостиницу Ярославля «Алеша Попович». Сегодня здоровые ребята и те, кого медики выпишут из больницы, в 15:00 выедут в Москву, откуда поездом вернутся в Екатеринбург. Решены вопросы с транспортом, питанием и сопровождением несовершеннолетних. Предполагается, что состояние здоровья не позволит выписать только одного ребенка, к нему вылетела мама. Городские власти держат ситуацию под контролем, все задействованные службы и организации, включая турфирму-организатора поездки, работают слаженно и оперативно», – говорится в сообщении горадминистрации.

По последней информации от пресс-службы губернатора Ярославской области, двое пострадавших школьников сейчас находятся в Ярославле, в детской областной клинической больнице. Их обследуют медики. Есть подозрение на сотрясение мозга и ушиб внутренних органов. Также решается вопрос о переводе туда еще пятерых юных пациентов. Утром нейрохирурги территориального центра медицины катастроф провели повторное обследование пострадавших. У большинства зафиксированы травмы средней степени тяжести. В основном это черепно-мозговые травмы, ушибы лица и рваные раны.

Добавим, что сегодня следственный комитет по Ярославской области возбудил второе уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика. В пресс-службе ведомства сообщают, что дело заведено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по «Золотому кольцу России» и направлявшийся из Москвы в Ярославль, попал в ДТП в среду вечером на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. В ЦРБ Ростовского района остаются 15 пострадавших в ДТП подростков – учащиеся школ №№ 200, 202 и 120 города Екатеринбурга. Водитель автобуса скончался в больнице.

ФОТО: МЧС по Ярославской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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