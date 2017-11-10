Ярославские врачи приняли решение оставить в больнице 14 детей, попавших в ДТП

14 детей, которые во время тура по «Золотому кольцу России» попали в аварию, остаются в больницах Ярославля и Ростова. Врачи приняли решение понаблюдать за школьниками еще несколько дней, хотя у большинства – легкие ушибы и ссадины. Некоторых детей приезжают забирать лично родители.

Врачи изменили первоначальное решение выписать большинство детей с легкими травмами из больницы. Напомним, вчера сообщалось о том, что школьников отправят на поезде в Екатеринбург, где они продолжат лечение. Но в итоге медики предпочли перестраховаться.

По информации представителей Ростовской центральной районной больницы, сегодня 8 детей остались лечиться в Ростове, еще 6 – в больнице Ярославля. Итого в стационарах остаются 14 школьников. Одну девочку уже забрали родители.

«Врачи решили перестраховаться и понаблюдать за детьми еще несколько дней, хотя травмы у них совсем легкие. Полпредство в УрФО оказывает помощь родителям, которые сами едут в Ярославль и Ростов за детьми – им помогают с билетами и заселением в отели», – рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Дети, которые в ДТП не пострадали, должны были вчера вечером сесть на поезд до Екатеринбурга.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по «Золотому кольцу России» и направлявшийся из Москвы в Ярославль, 8 ноября вечером попал в ДТП на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. Водитель автобуса скончался в больнице. Следственный комитет по Ярославской области возбудил второе уголовное по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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