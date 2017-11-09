В ДТП в Ярославской области пострадала дочь екатеринбургского депутата

В экскурсионном автобусе, попавшем в аварию в Ярославской области, находилась младшая дочь депутата екатеринбургской гордумы Дмитрия Головина. Девочка получила травму носа и была госпитализирована.

«Моя младшая – Даша Головина была в этом автобусе. Перелом носа без смещения. Сейчас в больнице Ростова. У многих сотрясения. Она не унывает. Как говорится shit happened – всяко бывает», – написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Напомним, в ЦРБ Ростовского района остаются 15 пострадавших в ДТП подростков – учащиеся школ №№ 200, 202 и 120 города Екатеринбурга. Одна девочка доставлена в детскую областную больницу в Ярославле. Сопровождавшему школьников педагогу помощь оказана амбулаторно. Вопрос о транспортировке школьников в Екатеринбург будет решен сегодня к 12.00 по московскому времени.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.11.17

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