Родители детей, пострадавших в ДТП под Ярославлем, написали погибшему водителю письмо-благодарность (ФОТО)

Родители детей, которые попали в аварию на трассе под Ярославлем, написали письмо водителю экскурсионного автобуса. Сергей Блохин принял удар на себя и спас 44 жизни, а сам скончался в больнице. «Мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей», – пишут родители.

Письмо разместили в группе уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Родители рассказывают, что перед ДТП все дети в автобусе спали, а водитель Сергей Блохин крикнул «Ребята, держитесь!», чтобы дети проснулись и успели сгруппироваться. При этом мужчина развернул автобус так, чтобы принять удар на себя. Хотя мог свернуть на обочину и тогда автобус бы перевернулся.

«В считанные секунды Сергей принял единственное верное решение и спас жизни 44 человек! Огромное спасибо, Сергей, за ваш подвиг! Поступок этот неоценим для близких и родных спасённых детей и их руководителей. Все родители и дети безмерно скорбят и даже, находясь за тысячи километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей», – говорится в письме.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по Золотому кольцу России и направлявшийся из Москвы в Ярославль, 8 ноября вечером попал в ДТП на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. Водитель автобуса скончался в больнице. Следственный комитет по Ярославской области возбудил второе уголовное по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент большинство детей вернулись в Екатеринбург. В больнице Ярославля на вчерашний вечер оставалось 7 детей с легкими травмами. Остальных уже забрали родители.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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