Водителя автобуса, перевозившего школьников из Екатеринбурга по Золотому кольцу, посмертно представили к награде

Водителя экскурсионного автобуса Сергея Блохина, который перевозил детей из Екатеринбурга по Золотому кольцу и погиб в результате серьезного ДТП, посмертно представили к медали «Спешите делать добро». С представлением о награждении выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам омбудсмена, с просьбой наградить водителя, спасшего детей ценой собственной жизни, к ней обратились жители региона, в том числе родители и родственники тех, кто оказался в том автобусе. По словам очевидцев, водитель автобуса в критической ситуации намеренно подставил под грузовик свою часть машины, приняв на себя основной удар.

«Только благодаря его действиям люди остались живы и получили незначительные повреждения. К слову, в автобусе ехали одаренные школьники, дети из малоимущих семей и победители олимпиад из Свердловской области. Считаю, что обычный ярославец Сергей Блохин, совершивший геройский поступок, достоин награждения медалью уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро», – отметила Мерзлякова. Предложение свердловского уполномоченного по правам человека поддержал ярославский коллега – омбудсмен Сергей Бабуркин.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по Золотому кольцу России и направлявшийся из Москвы в Ярославль, 8 ноября вечером попал в ДТП на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. Водитель автобуса скончался в больнице. Следственный комитет по Ярославской области возбудил второе уголовное по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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