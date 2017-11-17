Всех детей, попавших в ДТП под Ярославлем, выписали из больницы

Сегодня из Ярославля домой отправились последние пятеро школьников, которые находились в больнице. Детей выписали накануне, их привезут в Екатеринбург родители, также сопровождают детей представители МЧС и педагоги.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по Золотому кольцу России и направлявшийся из Москвы в Ярославль, 8 ноября вечером попал в ДТП на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, в том числе 38 детей. 16 школьников и водитель были доставлены в больницу. У детей были легкие травмы, ушибы. А водитель автобуса скончался. Позднее стало известно, что водитель ценой своей жизни спас детей: перед ДТП он крикнул «Ребята, держитесь!» и выкрутил руль так, чтобы удар пришелся на кабину, а не на салон. Родители школьников написали водителю письмо, в котором поблагодарили за спасенные жизни детей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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