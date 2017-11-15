В больнице Ярославля остаются еще шесть екатеринбургских школьников, попавших в ДТП

На сегодняшнее утро в больнице Ярославля осталось шесть детей из Екатеринбурга, попавших в ДТП. По словам врачей, сегодня должны выписать еще нескольких. За всеми уже приехали родственники.

Как сообщают представители детской клинической больницы Ярославля, все дети чувствуют себя хорошо. Одного из пациентов вчера забрали родители и увезли в Екатеринбург. На данный момент в больнице остаются шесть ребят, некоторых выпишут сегодня. Родители школьников уже ждут в Ярославле.

Также стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин собирается ходатайствовать о присвоении звания «Герой России» посмертно Сергею Блохину – водителю автобуса, который спас детей в ДТП, взяв удар на себя.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по Золотому кольцу России и направлявшийся из Москвы в Ярославль, 8 ноября вечером попал в ДТП на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. Водитель автобуса скончался в больнице. Следственный комитет по Ярославской области возбудил второе уголовное по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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