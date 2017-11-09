Автобус с екатеринбургскими школьниками попал в ДТП в Ярославской области. 16 детей госпитализированы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений правительству региона по оказанию помощи детям, пострадавшим в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области.

Автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по «Золотому кольцу России» и направлявшийся из Москвы в Ярославль, попал в ДТП в среду вечером. Как передает агентство «Интерфакс», в момент аварии в автобусе было 44 человека, включая 38 детей.

Главный врач ЦРБ, расположенной в Ростове Ярославской области, Наталья Овечкина сообщила о госпитализации 18 человек, в том числе 16 детей. По ее словам, одна из девочек была доставлена в больницу в Ярославле. При этом пострадавшему водителю автобуса потребовалась операция. «По характеру травм: у некоторых детей сотрясение мозга, раны лица и ушибы головы, – добавила она. – Все дети осмотрены, осмотрены и те, кто не пострадал. С ними работают психологи, проведены беседы, помощь психологическая не требуется», – заверила Овечкина.

Куйвашев поручил вице-губернатору Павлу Крекову, министру образования Юрию Биктуганову и и.о. министра здравоохранения Игорю Трофимову связаться с руководством Ярославской области, держать ситуацию под постоянным контролем, установить связь с родителями детей, находившихся в автобусе, школами и больницей, в которую они были доставлены. Также губернатор поручил в случае необходимости оказать всю необходимую помощь с медикаментами, донорской кровью и специалистами.

На место происшествия к детям по поручению губернатора выехал постпред в Москве Александр Овчаров. Министру транспорта Василию Старкову и директору департамента связи Алексею Рукавишникову поручено оказать содействие родителям пострадавших школьников в проезде в Ярославскую область и во взаимодействии с МЧС наладить работу горячей линии для оперативного информирования о состоянии детей.

Екатеринбург, Служба информации

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