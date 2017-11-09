Решение о транспортировке школьников из ростовской больницы в Екатеринбург примут сегодня

Вопрос о транспортировке школьников, попавших в серьезную аварию в Ярославской области, домой в Екатеринбург, будет решен в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщила главный врач Ростовской центральной районной больницы Наталья Овечкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по ее словам, к 12.00 по московскому времени станет ясна ситуация, кого отправлять домой, а кому придется остаться на лечении. Согласно данным МЧС, у подростков рваные раны лица, ушибы, переломы и сотрясения головного мозга. На данный момент в ЦРБ Ростовского района остаются 15 подростков – учащиеся школ №№ 200, 202 и 120 города Екатеринбурга. Одна девочка доставлена в детскую областную больницу в Ярославле. Сопровождавшему школьников педагогу помощь оказана амбулаторно.

Напомним, автобус с екатеринбургскими школьниками, совершавший экскурсионную поездку по «Золотому кольцу России» и направлявшийся из Москвы в Ярославль, попал в ДТП в среду вечером на трассе М-8. В него врезался грузовик Howo. По предварительным данным, водитель самосвала, выезжая со строящейся АЗС на шоссе, не уступил дорогу автобусу. В настоящее время он задержан в рамках возбужденного уголовного дела.

В момент аварии в автобусе находилось 44 человека, включая 38 детей. В состав группы входили победители олимпиад, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов и интернатов. Поездка была организована на уровне свердловского министерства образования и министерства культуры. Ярославские СМИ, между тем, пишут, что попавшие в аварию школьники – учащиеся екатеринбургской гимназии N 202 «Менталитет». Все они десятиклассники.

В результате аварии пострадали 16 детей и двое взрослых. Сильнее всех пострадал водитель автобуса, так как на кабину пришелся максимальный удар. Он скончался в реанимации Ростовской районной больницы.

Ространснадзор готовится внепланово проверить перевозчика, экскурсионный автобус которого попал в ДТП. Ведомство создает комиссию по выяснению причин аварии. Проверка перевозчика будет проведена по поручению министра транспорта РФ Максима Соколова. Об этом сообщается на сайте ведомства. В министерстве уточняют, что перевозчик является индивидуальным предпринимателем.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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