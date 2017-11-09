Эсера Александра Караваева лишат слова в гордуме

Гордума Екатеринбурга на следующем заседании впервые применит санкции для прогульщиков. Депутат Александр Караваев будет лишен слова за пропуск заседания бюджетной комиссии без уважительной причины, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, весной этого года городская дума изменила собственный регламент, чтобы наказывать депутатов, пропускающих профильные комиссии. Прогульщики не смогут задавать вопросы и выступать во время обсуждения вопросов, которые они пропустили. Как отметил председатель бюджетной комиссии Игорь Пехотин, сегодня на заседании отсутствовали четыре депутата, но трое из них заранее прислали уведомления. Лишь судьба Александра Караваева осталась неизвестной. Согласно принятому правилу думы, на пленарном заседании во время обсуждения итогов исполнения городского бюджета и прогноза развития Екатеринбурга эсер должен молчать. Но депутат сможет голосовать по этим вопросам.

В городской думе также обсуждается идея введения денежных штрафов для нарушителей дисциплины. Самым злостным прогульщиком в ЕГД слывет Евгений Боровик, который больше года не посещает заседания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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