Старая гвардия: кто на Урале будет продвигать Путина на выборах

Меньше месяца остается до объявления президентских выборов в России. Потенциальных участников кампании уже немало – это телеведущие Ксения Собчак, Анфиса Чехова и Катя Гордон, актеры Алексей Панин и Елена Беркова. Среди продекларировавших свое желание участвовать в выборах пока нет политиков и представителей партий. Эксперты считают, что основной пул кандидатов будет сформирован к середине декабря. В частности, партия «Единая Россия» проведет съезд после 10 декабря, на нем же, вероятно, будет предложено выдвинуть на пост главы государства Владимира Путина. Впрочем, до сих пор не исключается версия, что он пойдет самовыдвиженцем.

В любом случае, к активному началу кампании будет сформирован и список его доверенных лиц. «Новый День» уже писал о том, по какому принципу в этом году может производиться отбор. «Это должны быть лидеры общественного мнения. Заслуженные люди, уважаемые во всех социальных слоях общества», – отмечал тогда в беседе с корреспондентом «Нового Дня» бывший замполпреда президента в УрФО Андрей Колядин.

Сейчас уже называются конкретные фамилии. По данным агентства, предварительный отбор пошли как минимум двое свердловчан, которые подходят под столь жесткие критерии. Во-первых, это глава Института медицинских клеточных технологий Шлема Спектор. Во-вторых, экс-совладелец ВСМПО-Ависма Владислав Тетюхин. Источники «Нового Дня» отмечают, что рассматривается и третья кандидатура, но пока имени пока не называют.

«Обе кандидатуры достойные, известные своим богатым жизненным и трудовым опытом, моральными качествами и вкладом, который они сделали в развитие нашей области. Это такие люди, которых представлять особо не нужно. Спектор – почетный житель Екатеринбурга и Свердловской области. Тетюхин – почетный житель Нижнего Тагила. Не знаю, будет ли список кандидатур продолжен, но эти две на 100% соответствуют критериям, которые выставляются к доверенным лицам кандидата в президенты», – сказал «Новому Дню» директор Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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