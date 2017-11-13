В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» выкинул из машины девушку и разбил ей два телефона (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел очередной серьезный инцидент с участием водителя «Яндекс.Такси». Шофера упрекнули в том, что он не выполняет условий поданной онлайн-заявки на поездку, после чего он выкинул из салона машины девушку и разбил ей два дорогих телефона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потерпевшая – жительница уральской столицы Юлия – сегодня утром заказала через интернет-приложение «Яндекс.Такси» автомобиль, чтобы с Сортировки поехать на работу. Указала адрес, где ее забрать, номер подъезда и дополнительно оставила комментарий – с какой стороны к многоквартирному дому лучше подъехать. «Около 09:30 пришло уведомление, что водитель ждет, я вышла на улицу, но машины не обнаружила. Позвонила шоферу, объяснила, где нахожусь – у третьего подъезда. Он бросил трубку и скоро подъехал. Я молча села в автомобиль и тут водитель начал читать нотации – мол, вот молодежь пошла, совсем офигели, не могут пройти столько-то метров, подавай им машину прямо к подъезду. Попросила его не ругаться и не портить мне настроение, тем более я на работу опаздывала. Но он продолжил скандалить, заявил, что «никому ничего не обязан», работает, мол, за копейки, пригрозил тем, что аннулирует заявку и поедет в другом направлении – якобы ему вообще нужно на Уралмаш. И действительно начал менять маршрут», – рассказала нашему агентству потерпевшая.

Со слов девушки, на улице Пехотинцев она попросила водителя остановить машину, достала один из своих телефонов и начала его снимать, чтобы позже отправить видео в службу поддержки «Яндекс.Такси». В ответ на это шофер резко затормозил, вышел из машины и буквально выбросил на улицу пассажирку, раскидав ее вещи на асфальте. «iPhone, который я держала в руке, он также бросил на дорогу и раз десять по нему ударил своим каблуком. А после этого пнул телефон так, что он оказался на середине проезжей части. Естественно, я растерялась, никто из прохожих почему-то даже не попытался мне помочь. Я достала второй iPhone, чтобы вызвать полицию и сфотографировать номера автомобиля такси. Мужчина его тоже выхватил и впечатал в асфальт. После этого он сел в машину и скрылся», – добавляет Юлия.

Едва оправившись от шока, девушка вернулась домой и позвонила в полицию. Правоохранители взяли с нее объяснения, выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По словам пострадавшей, оказывая сопротивление, она получила синяки и ушибы. Юля добавляет, что ее крайне поразила позиция службы поддержки «Яндекс.Такси», которая отказалась предоставлять ей информацию о грубом таксисте. «Сказали – направляйте запрос по почте, только так якобы смогут предоставить информацию», – заключила Юлия.

Отметим, что «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге работает с несколькими таксопарками-партнерами, водители которых часто становятся фигурантами скандальных историй. Так, летом этого года один из них находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил ДТП на 32 километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. После этой аварии сотрудники ГИБДД организовали негласную слежку за шоферами «Яндекс.Такси» и в течение одного дня выявили 25 нарушений ПДД, допущенных ими. Еще одно резонансное ДТП с участием «Яндекс.Такси» и еще двух автомобилей случилось 9 января текущего года на перекрестке Кировоградской – Ильича.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.11.17

В субботу в Екатеринбурге пройдет «Вечер музеев». / Зачем нужен вумбилдинг и почему в России в два раза выросла статистика кесаревых сечений. Интервью с известным гинекологом-хирургом Евгением Глуховым (18+). / Многодетная мать Савиновских прекратила голодовку, узнав, что министр соцполитики на больничном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»