Губернаторам и мэрам придется стать козлами отпущения на время президентской кампании

В ближайшее время на государственных телеканалах и в прессе ожидается всплеск социальной тематики и увеличение разоблачительных репортажей о нарушении законов со стороны региональных и муниципальных властей. Будут освещаться традиционные проблемы в сфере ЖКХ, городской среды, беды малоимущих и незащищенных слоев общества и нарушения со стороны органов внутренних дел. Все это станет частью предвыборной кампании к марту 2018 года, сообщили РИА «Новый День» источники, близкие к администрации президента РФ. Любопытно, что журналистам госканалов велено стороной будет обходить регионы, где недавно сменились губернатору, а также не трогать Калининградскую область.

Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин опроверг информацию о том, что государственные СМИ могли получить такие команды. «Во-первых, социальные сюжеты – это вообще-то обязанность местных властей создавать определенную позитивную повестку, и она никоим образом не связана с выборами. Это задача губернаторов и мэров – рассказывать о своих успехах и готовить к событиям, которые могут вызвать неоднозначные последствия. Во-вторых, наносить ущерб регионам в рамках предвыборной кампании, рассказывая о том, какие регионы негодяи и какие подонки их возглавляют, это значит разрушать предвыборную кампанию. Делать так, чтобы люди не шли голосовать за власть и не шли на избирательные участки. Это снижает явку на выборах и снижает рейтинг президента. У меня большое подозрение, что такой команды не поступит, потому что в верхних эшелонах власти работают вполне вменяемые люди, а не дебилы. В-третьих, обходить губернаторов, которые только что назначены, это совершенно неверно. Потому что именно они заслуживают самого пристального внимания и информационной поддержки, так как набираются основ профессионализма», – отметил эксперт в беседе с корреспондентом агентства.

Политолог Алексей Швайгерт, напротив, считает, что подобные неформальные указы сыграют на пользу имиджу действующего президента России: «В ходе избирательной кампании все-таки именно Путину удобно отстраиваться от социальных проблем и бед в регионах в логике «я не знал, теперь знаю и решу эту проблему». Это «незнание» Путина для населения страны словно мантра – «царь хороший, чиновники плохие». Президентская кампания будет достаточно короткой, и подобный «медовый месяц» с кандидатом в президенты №1 должен состояться. Социальные репортажи госканалов с мест подчеркнут ярким маркером чаяния людей. Это взбодрит перед выборами губернаторов и муниципальную власть и заставит ее решать перезревшие проблемы. Схема «сюжет телеканала – поручение президента – решение проблем в регионе» укрепит образ Путина как эффективного руководителя. Он выступает в роли супермена, который прилетает на помощь маленьким обиженным людям».

Собеседник агентства полагает, что при увеличении числа телесюжетов о социальных проблемах козлами отпущения станут губернаторы, но никаких кадровых решений приниматься не будет. Главы регионов могут перекладывать ответственность на нерадивых мэров, сити-менеджеров или предпринимателей. Такие примеры уже были в Новгородской области, отмечает Алексей Швайгерт, – на встрече губернатора с силовиками публично заковали в наручники провинившегося бизнесмена.

«В ходе избирательной кампании мы еще увидим такие показушные вещи», – считает политолог.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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