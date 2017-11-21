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Путин разрешил использовать герб РФ на избирательных урнах

Путин разрешил использовать герб РФ на избирательных урнах

Избиркомы получили право беспрепятственно размещать изображение государственного герба РФ на ящиках для голосования и избирательных участках. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и уже вступил в силу.

«Президентский указ положил конец затянувшимся спорам вокруг законности использования оборудования с государственной символикой в помещениях для голосования на выборах различного уровня. Избирательная комиссия Свердловской области и прежде твердо настаивала на правомерности использования государственной символики на ящиках для голосования во время проведения выборов. Отстаивание такой позиции было обосновано и тем важным обстоятельством, что избирательные комиссии всех уровней осуществляют формирование органов государственной и местной власти. На участки для голосования приходят граждане, чтобы реализовать конституционные права избирать и быть избранными. Государственная символика придает значимость и статус дню выборов, а также формирует патриотические начала у молодого поколения», – сообщили в пресс-службе свердловского облизбиркома.

Отметим, что тема использования российского герба на ящиках для голосования обсуждалась во время заседания «депутатской вертикали» в Екатеринбурге на прошлой неделе. Председатель регионального избиркома Валерий Чайников и глава городского избиркома Илья Захаров просили депутатов Госдумы включить в текст конституционного закона «О государственном гербе» понятие «избирком», чтобы исключить любые нападки об использовании изображения двухглавого орла.

Парламентарии пообещали, что поправки в законодательстве будут приняты до президентских выборов в марте 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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