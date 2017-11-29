Куратор свердловского животноводства уходит в отставку

Первый заместитель министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов уходит в отставку.

Как подтвердила РИА «Новый День» представитель министерства Екатерина Ятнова, Сергей Владимирович написал заявление об уходе по собственному желанию.

В министерстве Сергей Шарапов курировал пять отделов, в том числе – отдел животноводства и предприятий пригородной зоны и отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации.

Напомним, еще на прошлой неделе Сергей Шарапов участвовал в работе согласительной комиссии по проекту бюджета на 2018 год. Одним из самых больных вопросов стала компенсация убытков животноводам из СХПК «Путиловский», где в этом году произошла вспышка туберкулеза КРС. Все стадо пришлось пустить под нож, а люди остались без средств к существованию. По итогам работы согласительной комиссии в правительстве подтвердили, что в Алапаевском районе будут построены новые фермы, но, поскольку подсчеты расходов еще не завершены, соответствующую строку в бюджет так и не внесли.

Фото – oblgazeta.ru

Екатеринбург, служба информации

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