Екатеринбург потратит на выборы городской думы 130 миллионов рублей

Выборы Екатеринбургской городской думы обойдутся местному бюджету в 130 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня начальник финансового департамента Анна Турунцева, представляя депутатам проект казны на 2018 год. Затраты на организацию кампании по довыборам в ЕГД, которая прошла в марте 2017 года, составили 22 миллиона рублей.

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин также сообщил, что расходы на информирование горожан о кампании заложены в отдельной статье расходов на СМИ. В проекте бюджета-2018 год затраты на печать официальной информации вырастут на 12% и составят 73,3 миллиона рублей.

Отметим, что в Екатеринбурге сейчас активно обсуждается изменение формата думских выборов. В пользу снижения доли партийных депутатов и увеличения числа депутатов-одномандатников. В резиденции губернатора склоняются к варианту 25/75, то есть в ЕГД должно остаться 10 списочников из 36 депутатов созыва. По некоторым данным, администрация города борется за переход к мажоритарной системе, то есть полной отмене партийных списков. Законопроект о схеме екатеринбургских выборов до сих пор не внесен в Заксобрание Свердловской области. С учетом каникул парламентариев, вопрос откладывается на февраль 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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