российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 14:35 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбург потратит на выборы городской думы 130 миллионов рублей

Екатеринбург потратит на выборы городской думы 130 миллионов рублей

Выборы Екатеринбургской городской думы обойдутся местному бюджету в 130 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня начальник финансового департамента Анна Турунцева, представляя депутатам проект казны на 2018 год. Затраты на организацию кампании по довыборам в ЕГД, которая прошла в марте 2017 года, составили 22 миллиона рублей.

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин также сообщил, что расходы на информирование горожан о кампании заложены в отдельной статье расходов на СМИ. В проекте бюджета-2018 год затраты на печать официальной информации вырастут на 12% и составят 73,3 миллиона рублей.

Отметим, что в Екатеринбурге сейчас активно обсуждается изменение формата думских выборов. В пользу снижения доли партийных депутатов и увеличения числа депутатов-одномандатников. В резиденции губернатора склоняются к варианту 25/75, то есть в ЕГД должно остаться 10 списочников из 36 депутатов созыва. По некоторым данным, администрация города борется за переход к мажоритарной системе, то есть полной отмене партийных списков. Законопроект о схеме екатеринбургских выборов до сих пор не внесен в Заксобрание Свердловской области. С учетом каникул парламентариев, вопрос откладывается на февраль 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО). / Пересмотр приговора сотрудникам автосервиса, избившим журналистов, перенесли на 1 декабря. / В Москве начался Архиерейский собор. Судьбу останков семьи Николая II обсудят за закрытыми дверями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Профильный комитет заксо одобрил выделение еще 1,5 млрд рублей на конгресс-холл

«Следует отказаться от сооружения ледовой арены в центральной части города вообще», – транспортники забраковали проект УГМК

В Березовском загорелся цех по обработке древесины

Песочные часы, кораблик и Спасская башня: логотип президентских выборов выбрали из 77 вариантов (ФОТО)

Все новости