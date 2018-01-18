Думу Дегтярска соберут для исполнения решения суда. Если единороссы снова не сорвут кворум

Дума Дегтярска завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы выполнить решение суда и завершить длящийся второй год конкурс по избранию главы.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель думы Ольга Хисамова, инициатива о проведении заседания именно 19 января поступила от самих депутатов. В проекте повестки – только два вопроса: «Об отмене Решения Думы городского округа Дегтярск от 31.08.2017 № 165 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск» и «Об избрании главы ГО Дегтярск». По словам Хисамовой, депутатам надо будет сделать выбор из двух претенденток – это Наталья Кузнецова и Татьяна Васильева. Любые другие решения – например, объявление повторного конкурса – по мнению Хисамовой, в рамках завтрашнего заседания будут являться нелегитимными.

Напомним, муниципалитетом в статусе и.о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя официально срок его полномочий истек в октябре 2015 года. В конце 2016-го был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017-го он был признан несостоявшимся из-за разногласий в комиссии: представители губернатора забраковали всех кандидатов, вышедших во второй тур, а депутаты местной думы отказались подписывать это решение. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. В частности, сторона Васильевой на суде утверждала, что комиссия по итогам второго тура конкурса не имела права забраковать всех кандидатов, поскольку по итогам первого тура они были признаны соответствующими требованиям. В августе дума, де-юре не завершив первый конкурс, объявила второй. Осенью Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах первого конкурса. 22 ноября решение суда вступило в законную силу, после чего конкурсная комиссия была вынуждена пересмотреть свое предыдущее решение. 20 декабря 2017 года она постановила, что в финал конкурса вышли Кузнецова и Васильева.

В этот вторник, 16 января, депутаты должны были собраться на первое в этом году заседание, чтобы выбрать одну из двух кандидаток, но собрать кворум не удалось. Депутаты из фракции «Единой России» на заседание не явились, заявив, что у них собрание с партийным руководством из Екатеринбурга, которое якобы было назначено еще за неделю до думы. Между тем в думе никаких уведомлений о возможной организационной накладке не получали. По мнению местных общественников, единороссы нарочно тянут время, чтобы не допустить смены власти в городе.

Дегтярск, Евгения Вирачева

Дегтярск. Другие новости 18.01.18

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