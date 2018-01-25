Его рекорд смог побить лишь Бьорндален и через 40 лет – редкие снимки и забытые герои на фотовыставке Госархива о зимних видах спорта (ФОТО)

За две недели до Олимпиады в корейском Пхенчхане в государственном архиве Свердловской области открылась фотовыставка, посвященная зимним видам спорта. Экспозиция закрытая, посмотреть редкие снимки без допуска в архив не получится, «Новый День» познакомились с фотографиями и их историей и публикует их для своих читателей.

Становление массового спорта в Уральской, а потом и Свердловской области началось в 1920-е. В основном, на базе военкоматов, так было легче найти инвентарь, да и военные были более подготовлены физически. Что же до простого населения, то и их приобщали к физической культуре – в рамках Всеобуча. Ассортимент видов спорта, правда, был небольшим – лыжи (а позднее и биатлон) и коньки. Так что поначалу к зимним относили даже шахматы, тяжелую атлетику и спортивную гимнастику.

Для непрофессиональных спортсменов устраивали соревнования – спартакиады, эстафеты. Причем самого разного уровня. Это были и студенческие, и профсоюзные состязания, а после – и всесоюзные. Соревнования не прекращались даже в разгар Великой отечественной войны – в 1943 году на Уктусских горах, например, проводилась лыжная эстафета.

Кстати, во время войны в Свердловск были эвакуированы многие спортсмены. Кто-то остался здесь и после победы над нацистами. Например, на стендах госархива области есть фотографии из семейного архива Стениных, чемпионов мира по конькобежному спорту, которые оба занимались в обществе «Труд», где и познакомились. Борис был местным, а Валентина – эвакуирована из белорусского Бобруйска.

Надо сказать, что именно конькобежный спорт сделал Свердловск знаменитым на весь мир в конце 1950-х. Дело в том, что в 1957 году на месте стадиона общества «Металлург Востока» был построен Центральный стадион – вместимостью 27 тысяч человек. И такое сооружение, конечно, не могло простаивать. Уже в 1959 году в Свердловске прошел Чемпионат мира по конькобежному спорту. Правда, только среди женщин. Мужской зачет проходил в Норвегии.

На всех архивных снимках, где запечатлены не только спортсмены, но и зрители, видно, что на мероприятиях много болельщиков. Например, фотография с матча по хоккею с мячом, сделанная на том же Центральном стадионе – из 27 тысяч мест, кажется, нет ни одного свободного. «Это снимок 1960 года. Команда Свердловска тогда заняла первое место. И на трибунах яблоку негде упасть. Причем насколько это зрелищный вид спорта, большой вопрос. Потому что шарик маленький, видно его плохо, но народу очень много. Развлечений-то других не было – ни телевизора, ни интернета. Или в кинотеатр, или на стадион», – объясняет заведующая отделом публикации и использования архивных документов Ольга Никоян.

Несмотря на то, что на спортсооружениях Свердловска постоянно проходили соревнования разного уровня, в государственном архиве сохранилось не так много профессиональных спортивных снимков. Предположительно это связано с тем, что всю важную повестку – международные и всесоюзные мероприятия – отрабатывали фотокорреспонденты из Москвы. Тем ценнее сохранившиеся снимки. Например, в архиве есть карточки с Александром Тихоновым. Рекорд этого биатлониста не могли побить четыре десятилетия. Тихонов был абсолютным рекордсменом по количеству золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх. Их было четыре. Лишь в 2002 году рекорд побил Уле-Эйнар Бьорндален.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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