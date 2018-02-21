В мэрии Екатеринбурга пообещали решать проблемы родителей первоклассников «как в прошлом году»

В департаменте образования администрации Екатеринбурга признали, что не в состоянии бороться с ежегодным «штурмом школ» при записи детей в первые классы. Многим родителям придется мириться с тем, что их ребенок может не попасть в ближайшее от дома учебное заведение – несмотря на электронную запись через портал госуслуг.

Как сообщила сегодня депутатам гордумы глава департамента Екатерина Сибирцева, на сегодняшний день поступило 16 тысяч заявлений о приеме детей в первые классы. Центральные школы уже переполнены, но в целом по городу мест для первоклассников достаточно.

«Родители могут быть недовольны, что не получилось устроить ребенка в востребованную школу. Или не хватило мест в школе в районах плотной застройки, такая проблема действительно есть. Эти вопросы мы решаем, как и в прошлом году. Дети будут записаны в те школы, где есть места. Если родителям принципиально, чтобы старший и младший ребенок учились в одной школе, можно задуматься о переводе старшего в ту школу, куда записали младшего», – отметила Екатерина Сибирцева.

Напомним, старт приемной кампании в школы Екатеринбурга в этом году опять сопровождался сбоем сайта госуслуг, а родители ночью стояли в очередях. После 1 февраля в прокуратуру города начали поступать десятки жалоб от тех, кому не удалось записать ребенка по месту постоянной прописки. Проверка надзорного ведомства уже дала результаты. В Екатеринбурге возбуждено 4 уголовных дела в отношении родителей, которые подделали регистрацию ребенка, чтобы попасть в желаемую школу. Такие нарушения выявлены при записи в гимназии № 70, 155 и школу № 129.

Екатерина Сибирцева сегодня снова подчеркнула, что вопрос приоритета постоянной прописки над временной возможно решить только с принятием соответствующего федерального закона. Пока в мэрии думают, как убедить депутатов регионального заксобрания принять закон в пользу детей-сирот и детей-инвалидов для первоочередной записи в школы. Предыдущий проект, автором которого выступил городской депутат Дмитрий Сергин, свердловский парламент отклонил.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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