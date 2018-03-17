Неудачник Лошагин, мерзавец Мединский и выборы президента – итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

На уходящей неделе уральцы вместе со всей страной наблюдали за предвыборными дебатами, слушали достаточно шокирующие заявления именитого историка в адрес министра культуры РФ и размышляли о явке на выборах президента – все о главных событиях минувшей пятидневке – в итогах недели «Нового Дня».

Тема недели

Главное событие недели состоится завтра – страна будет выбирать президента. В предыдущую рабочую пятидневку кандидаты активно дебатировали друг с другом, тщательно создавая у избирателя образ выборов. Главной интригой, несмотря на мощный административный ресурс, остается вопрос явки – других интриг в этой кампании, похоже, нет.

Событие недели

Событием недели стали похороны в минувшую среду бойца ЧВК Вагнера из Асбеста Станислава Матвеева, убитого 7 февраля под Хишамом силами американской коалиции в Сирии. На похороны пришло порядка сорока человек – в основном, это казаки из Асбеста. Событие привлекло внимание в первую очередь иностранных СМИ – на похоронах присутствовали представители австрийского радио, Accociated Press и NBC. Соратников погибшего явно проинструктировали как себя вести с прессой. Уже на въезде в Асбест иностранные журналисты попали под наружное наблюдение, которое было открытым и явным. Во время похорон товарищи погибшего препятствовали в проведении видеосъемки. Причем делали это максимально корректно – без оскорблений и применения силы, но максимально настойчиво.

Заявление недели

Его сделал ученый, член комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме РАН Василий Власов. Он дал свою оценку диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, вокруг которой было множество споров. Ученый пояснил, что комиссия не рассматривала диссертацию только потому, что было достаточно других экспертов. «Но нашлись историки, экспертный совет ВАК, которые, несмотря на решение диссоветов, признали, что это – это, конечно, мое выражение, так они не говорили, но суть такова – Мединский мерзавец и его диссертация мерзость», – подчеркнул Власов, отвечая на вопросы участников научной лекции в екатеринбургском Ельцин-центре.

Владимир Мединский. Фото: сайт Минкультуры РФ

Видео недели

В Екатеринбурге появился новый вид «вежливого» мошенничества – на ручки дверей автомобилей вешают замки, способные поцарапать авто, за ключи от замков просят отступные. Жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга Ольга Стопычева. Накануне она, выходя из фитнес-клуба, обнаружила прикрепленный к водительской двери своего Mercedes GL навесной замок. Он не блокировал вход в автомобиль, но грозил поцарапать дверь, если его снять неаккуратно.

Мошенники повесили замок на дверь «мерседеса»

«После занятий в тренажёрном зале кто-то повесил железный замок на ручку двери машины и записку с просьбой скинуть 2850 рублей на QIWI-кошелёк. После перечисления суммы должны сообщить, где лежит ключ», – рассказала Ольга Стопычева. Автор шутки в приложенной записке сообщил, что замок – это всего лишь подарок, и продать он готов только ключ. Поскольку формально замок не наносит ущерба автомобилю, то привлечь владельца электронного кошелька будет весьма проблематично.

Неудача недели

Постигла она знаменитого фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство жены в колонии строгого режима. В районном суде Новой Ляли было рассмотрено ходатайство фотографа. Заключенный просил в связи с примерным поведением перевести его в колонию-поселение. Но у представителей ГУФСИН и прокуратуры нашлись аргументы против. Представитель ГУФСИН зачитал характеристику, согласно которой у Лошагина за 4 года отбывания срока шесть благодарностей и один устный выговор. Наказан фотограф был незадолго до заседания суда, 7 марта.

Лошагина не отпустили в поселение

Сам Лошагин в ответном слове заявил, что его специально наказали, «за самодеятельность»: «На плацу все поздоровались с начальством. Начальник отряда собрал свидетельства, что все поздоровались. Но мне и еще двоим были выписаны устные выговоры. Я считаю, что это провокация. Все 4 года я являюсь образцом примерного поведения, мой портрет висит на доске почета. И вот прямо перед судом я получаю выговор. Начальник мне объяснил: выговор получен потому, что я перепрыгнул через его голову и обратился в суд через своего адвоката, в то время как только начальник решает, с его слов, кому и когда обращаться».

Против перевода известного фотографа из «строгой» колонии выступил и прокурор: осужденным за особо тяжкие преступления режим смягчают не раньше, чем после отбывания двух третей срока, а Дмитрий Лошагин отсидел только 4 года из 9 лет.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.03.18

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