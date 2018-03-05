Беззубо и некреативно: эксперты оценили политическую рекламу и дебаты на выборах президента РФ

Политическая реклама и дебаты в ходе нынешних выборов президента РФ не отличаются креативностью и вряд ли будут способствовать привлечению избирателей для голосования 18 марта. По оценке ряда ведущих российских политконсультантов и экспертов Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), однозначных победителей в агитационной кампании выделить достаточно сложно.

Как отметил вице-президент, председатель Комитета по политтехнологиям РАСО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, с одной стороны можно выделить ролики кандидата от КПРФ Павла Грудинина – «они адекватно его позиционируют как новое лицо и демонстрируют уникальный имидж – социально ответственного успешного предпринимателя». Однако в то же время, по оценке эксперта, «это позиционирование не выдерживается самим кандидатом ни в публичных выступлениях, ни на дебатах – он скатывается в идеологические дискуссии, что ограничивает возможности электоральной экспансии».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил сосредоточиться на нескольких проблемных точках (ЕГЭ, ЖКХ), но при этом почему-то не транслирует эти темы в дебатах. В результате – не выдерживается принцип однородности сигнала, обратил внимание Минченко.

Комментируя ролики скандальной телеведущей Ксении Собчак, эксперт отметил, что ее политическая реклама яркая, но расфокусированная. «Нельзя в условиях дефицита ресурсов качать несколько разных тем», – сказал Минченко.

Как считает политолог, кампании Сергея Бабурина и Максима Сурайкина выдержаны в спойлерском духе, а Григория Явлинского и Бориса Титова – традиционно невнятные, хотя основатель «Яблока» может что-то получить за счет пацифистской риторики на фоне «новой мюнхенской речи» президента РФ Владимира Путина.

Как считает Минченко, победителями первой недели дебатов можно считать Жириновского и Собчак, которые стянули на себя фокус внимания, однако не факт, что им удастся удерживаться на пике еще две недели.

По мнению эксперта, уход Грудинина с дебатов является ошибкой – теряется важный канал донесения информации до избирателей в условиях их дефицита. «Замена на Шевченко – еще большая ошибка. Образ «человека дела» вытесняется идеологизированным спикером», – отметил Минченко.

Политконсультант Евгений Сучков со своей стороны обратил внимание, что с содержательной стороны дебаты мало интересуют телеаудиторию, которая больше реагирует на поведенческие моменты, нежели на слова участников, тем более, что их тезисы во многом дублируют друг друга, а также зачастую являются лишь повторением заявлений Путина.

«В целом, можно предположить, что общая (с оттенками скандальности) атмосфера дебатов вряд ли способствует решению задачи повышения явки избирателей на этих выборах, так как скорее отталкивает избирателей от участия в них, нежели побуждает к участию», – считает Сучков.

Руководитель агентства «ИнтерМедиаКом», президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов назвал кампании кандидатов на пост главы государства «на редкость беззубыми».

«Кандидаты потихоньку напевают свою, понятную только им песню в своей агитационной продукции и (пока, во всяком случае) не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Даже дебаты показали их неготовность – некоторые читали по бумажке, некоторые говорили и повторяли одно и то же. Креативность можно оценить скорее со знаком минус (если это вообще возможно), начиная от «А что Титов?» и завершая бессмысленным сидением Явлинского на стуле. Видимо, нечитаемые надписи, бросаемые на пол картонки и включение-выключение света должны были что-то такое сформировать в головах у избирателей, но боюсь, что избиратели как раз и не поняли – что», – сказал Куртов.

По его мнению, «некоторая бодрость наблюдается у Собчак и Грудинина». «Но, к сожалению, не могу отметить ни одной профессионально подготовленной кампании. Остается только надежда на разгон и поднятие градуса в последние две недели», – сказал он.

Член Комитета по политтехнологиям РАСО, политтехнолог Игорь Семёнов вообще считает, что победителя данных дебатов нет. По его оценке, невыигрышные темы для оппозиции никто не смог повернуть выигрышно, хотя это было бы нетрудно, если точно и сильно бить по растущим страхам войны и бед, от которых уже устали.

Как полагает Семёнов, более удачно выступили Собчак со своими скандалами и Сурайкин с ностальгией по СССР – «они неплохо били в одну свою точку и след оставили».

«Наиболее невнятно выступил Бабурин с риторикой 90-х, минусов больше всего нахватал отсутствующий Титов. Общее впечатление скорее негативное, продолжается нагнетание неопределенной напряженности и мутной скандальности. Грудинин, несмотря на хорошие ролики, продолжает тушеваться и терять темп. В целом эти дебаты малоинтересное событие, в стиле самих этих выборов», – сказал эксперт.

Член Комитета по политическим технологиям РАСО, президент Ассоциации электоральных юристов Роман Смирнов со своей стороны выразил сожаление, что в дебатах не принял участие Путин, хотя технологически это решение объяснимо. Тем не менее, как сказал эксперт, «было бы интересно посмотреть на остальных кандидатов в таком нестандартном формате».

В результате, как отметил Смирнов, «каждый из кандидатов отрабатывает в заданном темпе и ритме, амплуа, некоторые даже пытаются вставить какие-то технологические, ораторские фишечки, но получается редко».

При этом он обратил внимание, что заявления большинства кандидатов сводятся к фразе: «Мы за всё хорошее, в соответствии с амплуа, конечно, и против всего плохого, тоже всё по плану».

«Посмотришь на амплуа и становятся понятнее стратегии, если они были, конечно : Бабурин – антинеолиберал (что это, вообще? явно какая-то новая серьёзная политическая платформа), Грудинин – внутренняя политика, Жириновский – все плохие, а я молодец, Собчак – не-Путин, Сурайкин – СССР наше всё (но марксистко-ленинской закваски всё равно не чувствуется), Титов – почти содержательно, Явлинский – есть программа», – отметил Смирнов.

«Повестка дебатов тоже очень «живая», «близкая» и самое главное – очень «понятная и актуальная» – внешняя политика, армия», – иронизирует эксперт. По его мнению, «плывут» все, переходят на свои темы или на личности, как Жириновский, хотя и тут чувствуется отсутствие изюминки, как в прежние годы, например, «помыть сапоги в Индийском океане».

Как отметил юрист, Жириновский «наговорил на весь пункт 5.2. статьи 56, 19 ФЗ «О выборах Президента», согласно которому запрещена негативная предвыборная агитация на телевидении. «Интересна реакция других кандидатов, ЦИК, прокуратуры и телеканалов. Будут ли жалобы, судебные споры, административные и иные санкции? Будут ли гражданские иски о защите чести и достоинства по 152 ГК и заявления в полицию по уголовной статье «Клевета»?» – задается вопросом Смирнов.

В целом, как считает эксперт, дебаты лучше тех, которые были недавно на праймериз, но только за счёт большого жизненного опыта участников. «Плюс, конечно, традиционный стакан воды, только в этот раз от Собчак на Жириновского и нецензурщина в ответ – больше ничем дебаты, думаю, основной массе избирателей и не запомнятся», – считает он.

Как отметила ответственный секретарь Комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, в ходе выступления на ТВ кандидату при формировании визуального образа важно удерживать баланс двух параметров – целостности образа и отстройки от конкурентов. В этом отношении, по ее оценке, преимущество у Жириновского и Собчак.

«У остальных кандидатов баланс параметров смещался. Павел Грудинин продемонстрировал хороший вкус – пожалуй, слишком хороший, ибо образ вышел чересчур буржуазным для того, у кого в бюллетене будет крупно указано «КПРФ». Консультанты Григория Явлинского никак не определятся, как лучше смотрится в кандидат в кадре – в очках или без. Подскажем им – это абсолютно неважно, кандидат и так уже не первый год выглядит органично. Но лучше выбрать что-то одно, и этот образ должен быть един во всех носителях – и на дебатах, и в агитационной продукции», – подчеркнула Стулова.

Эксперт считает, что приз за самый стабильный и непоколебимый выбор визуального образа должен достаться Максиму Сурайкину. «Лучший костюм – в цветах триколора, решил он, и решения своего не изменил: до конца дебатов стойко выдерживал цвета российского флага в одежде. Что касается отстройки, то при наличии Владимира Вольфовича в радиусе нескольких метров, шансов отстроиться у Сурайкина и быть не могло», – сказал эксперт.

Комментируя влияние на ход кампании послания президента РФ Федеральному Собранию, политтехнолог Максим Майоров отметил, что речь была рассчитана, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, чтобы в контексте президентских выборов показать ей все преимущества голосования за Путина, у которого, в отличие от маловразумительных программ остальных кандидатов, есть четкое понимание, как и что нужно делать.

«Кроме того, оно должно не только напомнить сторонникам Путина, что надо прийти на выборы, но и по возможности подтянуть колеблющихся, которые пока не определись за кого голосовать, опять же за счет внятности, силы и целенаправленности посыла», – отметил Майоров.

Что касается предвыборных роликов главы государства, то, как сказал Минченко, его реклама очень традиционная – она ничего не добавляет к образу кандидата. «Но это и не очень нужно кандидату, который лидирует по возможности создания резонансных информационных поводов», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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