На Урале «Единая Россия» выдвинула в депутаты бывшего главного полицейского, уволенного по статье

Бывший главный полицейский Заречного будет избираться в думу Белоярского района. Силовика, которого уволили после резонансного «пьяного» ДТП выдвинула «Единая Россия».

«В Белоярском ГО видимо нет достойных кандидатов в депутаты?! Местные «единоросы» наиболее подходящим кандидатом в депутаты от баженово посчитали Рената Рахматуллина – бывшего начальника ОВД Заречный», – сообщил в фейсбуке депутат Белоярского района Павел Баширов (орфография и пунктуация авторские). Пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Бестфатер информацию подтвердил: «Да, Рахматуллин выиграл праймериз в своем округе».

Напомним, Ренат Рахматтулин был уволен из полиции после резонансного ДТП, которое устроил его подчиненный майор Андрей Пусиков. Пьяный майор полиции в 2015 году на Mitsubishi Pajero врезался в автомобиль «ЗАЗ Шанс». Женщина, находящаяся за рулем легковушки, погибла на месте. Полицейский сбежал с места трагедии в лес, но позже был найден. Его приговорили к 4 годам колонии-поселения.

Рахматуллин был уволен, официальная формулировка: «за упущения в работе по воспитанию личного состава». Он пытался восстановиться в своей должности и подал иск в адрес областного полицейского главка. Однако Верх-Исетский суд Екатеринбурга отклонил его прошение.

Белоярский район, Светлана Загороднева

Белоярский район. Другие новости 09.07.18

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