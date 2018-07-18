Облсуд встал на сторону резиденции в споре между ней, прокуратурой и депутатом Альшевских

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского суда, признавшего незаконным предписание областной прокуратуры в адрес губернатора Евгения Куйвашева.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле резиденция и прокуратура поспорили из-за разницы во взглядах на депутатские запросы, приходившие губернатору. В прошлом году депутат Госдумы Андрей Альшевских запросил у губернатора информацию о праздновании 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов отказал, мотивируя это тем, что Альшевских избран не от Тагила, а от Екатеринбурга, а значит, этот вопрос не относится к его профессиональной деятельности. Альшевских пожаловался в прокуратуру, которая вынесла в адрес губернатора предписание – немедленно ответить депутату на его запрос. Администрация губернатора с представлением не согласилась и подала в суд. Суд первой инстанции резиденцию поддержал, признав предписание прокурора незаконным. Сегодня это решение устояло и в областном суде. Однако Альшевских намерен продолжить разбирательство. «Если понадобится, пройду все положенные инстанции. Верховный суд – так Верховный», – написал он в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

Давно не горела: в заброшенной больнице в Зеленой роще опять пожар (ФОТО). / За половину лета в Екатеринбурге побывали туристы из 103 стран мира. / В Свердловской области упало производство оптики, электроники и лекарств. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»