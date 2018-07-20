Якоб уйдет непобежденным: УФАС не смогла дисквалифицировать его

Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал в исковых требованиях региональному УФАС, которое требовало наказать сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба за ограничение конкуренции.

Как уже сообщал «Новый День», процесс против самого Якоба тянулся с января, а до этого УФАС судилось с городской администрацией в целом. Третьей стороной выступали владельцы нестационарных торговых объектов, которым администрация города отказала во включении их объектов в соответствующую схему. В прошлом году ООО «Ачалуки», ООО «Торг-Прайм», ИП Суджаев И.Х. обратились в УФАС с заявлением, что их права нарушены, и антимонопольщики с ними согласились и вынесли решение о нарушении городом федерального антимонопольного законодательства. В этом году суд вернулся к рассмотрению иска УФАС уже лично к сити-менеджеру Александру Якобу. Антимонопольщики требовали наказать его по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ, которая предусматривает дисквалификацию на срок до трех лет. Вчера суд постановил антимонопольщикам отказать. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Добавим, что после сентябрьских выборов новая городская дума выберет нового главу города из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Александр Якоб, которому на днях исполнилось 60 лет, в конкурсе не участвует, и через два месяца сможет спокойно уйти «на заслуженный отдых».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.18

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