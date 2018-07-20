Прокуратура внесла представление и.о. главы Североуральска за ЧП с водой

Свердловская прокуратура подвела итоги проверки в Североуральске, оставшемся на несколько дней без чистой питьевой воды.

В отношении муниципального предприятия «Комэнергоресурс», ответственного за водоснабжение, возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами». Сейчас материалы находятся на рассмотрении. Кроме того, в адрес и.о. главы Североуральска Владимира Паслера внесено прокурорское представление. Надзорный орган усмотрел в действиях местных чиновников нарушения сразу двух федеральных законов – ч. 2 ст. 23 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления».

Напомним, Североуральск и несколько поселков остались без чистой воды из-за 10-метрового провала бетонного русла реки Калья. ЧП случилось 16 июля около 15 часов всего в 300 метрах от насосной водозаборной системы муниципалитета. Из-за этого в городском водопроводе оказалась мутная и небезопасная вода. Местные власти организовали подвоз питьевой воды населению в среду, но с большим опозданием, что спровоцировало панику у жителей. Кроме того, сначала людям выдавали только 2 литра на руки под запись паспортных данных. Ограничения отменили только вчера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на сегодняшний день авария на реке ликвидирована. В городе организовано семь точек раздачи бутылированной воды и семь точек розлива из водовозок. Проводится гиперхлорирование системы водоснабжения с последующим проведением анализов на микробиологические показатели. Сегодня прокурор города Егор Корнилов вместе с замглавы администрации проинспектировал пункты выдачи. Жители получают воду без ограничений количества. Ситуация находится под контролем прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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