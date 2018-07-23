В Североуральске жители выйдут на митинг, чтобы призвать власти к ответу за ЧП с водой

Жители Североуральска собирают митинг, чтобы выразить недовольство действиями местных властей во время техногенной аварии на реке Калья. Город и прилегающие поселки с 16 июля живут без чистой воды. Поставки бутилированной воды были налажены только спустя трое суток после ЧП.

Как рассказал «Новому Дню» председатель общественного движения «Город – наш общий дом» Владимир Головкин, в мэрию подана заявка на проведение митинга 4 августа в парке «Молодежный». На акции ожидается до 200 человек. Пока уведомление горожан находится на рассмотрении.

«Мы хотим дать оценку работе городской администрации при аварийной ситуации с водоснабжением, высветить все недостатки. А также предложить властям меры по предупреждению риска подобных аварий. Североуральску нужен резервный водопровод. Раньше он был, но затем его выкопали и продали на металлолом. Было даже заведено уголовное дело, которое ничем не закончилось. Кроме того, со стороны реки Вагран есть фильтровальная станция, которая сейчас не используется. Можно провести ее очистку, чтобы обеспечить город дополнительным источником воды в летнее время», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, загрязнение воды в водопроводе Североуральска произошло из-за обрушения бетонного русла на реке Калья. Авария была устранена 19 июля, но коммунальщики до сих пор проводят очистку водовода. На утро 23 июля показатели воды на цветность составляли 10,8 (норма 20), а мутность – 5,47 (норма 1,5). То есть пользоваться водой из-под крана до сих пор небезопасно.

По словам Владимира Головкина, сейчас нет проблем с подвозом чистой воды. В центр города пригоняют автоцистерны, и люди берут столько воды, сколько им нужно. Также горожане ездят со своей тарой на родники, которые расположены в округе. Расстояния до источников разные – от 7 до 15 километров.

Добавим, что изначально мэрия ввела строгие ограничения на выдачу воды населению – 2 литра в одни руки под запись паспортных данных. Ситуацией заинтересовалась прокуратура и следственные органы. По итогам проверки, в адрес и.о. главы города Владимира Паслера было внесено прокурорское представление. Против МУП «Комэнергоресурс», ответственного за водоснабжение, возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 23.07.18

За полгода на Урале Центробанк нашел две сотни «черных кредиторов» и финансовых пирамид. / Из реки Исеть в Екатеринбурге ушла вода (ФОТО). / В ЦПКиО рухнула карусель с детьми. Директор парка: «Ничего не произошло» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»