Руководить комиссией по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга будет друг Куйвашева

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга избрала руководящий состав.

Как сообщает источник РИА «Новый День» в городской администрации, председателем комиссии сегодня избран председатель облизбиркома Валерий Чайников, который считается хорошим приятелем губернатора Евгения Куйвашева. Зампредседателя – врио главы города Виктор Тестов, секретарь – глава горизбиркома Илья Захаров.

Напомним, три члена комиссии – врио главы города Виктор Тестов, глава горизбиркома Илья Захаров, председатель городской общественной палаты Владимир Разбойников – назначены городской думой, три– вице-губернатор Азат Салихов, председатель облизбиркома Валерий Чайников, советник губернатора Анатолий Гайда – Евгением Куйвашевым.

Заявления на конкурс подали более 20 человек, но реальными претендентами эксперты называют троих: врио главы администрации Алексея Кожемяко, которого поддерживает первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, вице-губернатора Александра Высокинского и депутата заксо Виктора Маслакова. Эксперты не исключают, что при голосовании голоса членов комиссии разделятся ровно пополам, и тогда придется пускать в ход дипломатию. Решение по кандидатам, которых представят городской думе, должно быть принято уже на этой неделе.

Екатеринбург, служба информации

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