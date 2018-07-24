«Мы понимаем, что начальников избирательных штабов кандидатов избивают неспроста», – избирком Екатеринбурга о «предвыборных» нападениях

Глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров прокомментировал нападения на политтехнологов и подрядчиков, участвующих в избирательной кампании в городскую думу. Комиссия не будет предпринимать никаких мер, пока полиция не установит причинно-следственную связь происшествий с предвыборной борьбой.

«Я наслышан по поводу побоев и поджогов автомобилей. Конечно, мы понимаем, что начальников избирательных штабов кандидатов избивают неспроста, и это может быть из-за выборов. Но надо понимать, что формально эти инциденты пока не связаны с избирательным законодательством. Во всем должны разобраться правоохранительные органы», – сообщил на брифинге с журналистами Илья Захаров.

В то же время он подчеркнул, что избирательная комиссия будет пресекать любые нарушения вроде подкупа избирателей, как это было на праймериз «Единой России». Если появятся доказательства, то кандидатов-нарушителей будут лишать регистрации, либо снимать с выборов через суд. Пока же в городской избирком поступила всего одна жалоба на незаконную агитацию, которая была признана необоснованной.

Напомним, вчера были возбуждены уголовные дела по фактам нападений, которые связывают с выборами в Екатеринбурге. Среди пострадавших – глава штаба кандидата Владимира Нагибина, политтехнолог Денис Граматчиков и директор компании «Средураллифт» Александр Мирасов, на которого, как утверждается, напали после распространения в лифтах листовок с призывами остановить криминал во власти.

Всего в Екатеринбурге на выборы в городскую думу выдвинулось свыше 500 кандидатов, в том числе в одномандатных округах – 144 человека. Прием документов для регистрации претендентов на депутатские места заканчивается завтра в 18.00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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