В Нижнем Тагиле против пенсионной реформы выйдет 1000 человек

Коммунисты Нижнего Тагила со второй попытки согласовали с городскими властями проведение митинга против повышения пенсионного возраста.

На странице сообщества «КПРФ. Нижний Тагил» сообщается, что митинг состоится в субботу, 28 июля, в 10:30 в Комсомольском сквере у памятника Демидову. Ожидается, что туда придет около 1000 человек. При этом организаторы переживают, что ранее был роздан довольно большой тираж листовок, сообщающий, что митинг пройдет в 12:00 у КДК «Современник», и призывают своих сторонников после окончания митинга в Комсомольском сквере дойти еще и туда. По сообщениям местных СМИ, ранее участники общественного движения «За перемены» пригласили прийти туда депутатов заксо от Нижнего Тагила, проголосовавших за повышение пенсионного возраста, и объяснить избирателям свою позицию.

Напомним, также митинги пройдут в Екатеринбурге и Сысерти. В областном центре КПРФ сначала подала заявку о проведении двухчасового на площади Труда. Однако ее не согласовали. Причина та же, что и в других аналогичных ситуациях, – кто-то якобы успел раньше подать заявку на проведение мероприятий в центре города. Коммунистам предложили другую площадку – на площади Советской армии перед «Черным тюльпаном». «В принципе эта площадка неплохая, так что переписку с чиновниками продолжать не будем», – заявил секретарь регионального отделения Александр Ивачев. Также сегодня он сообщил РИА «Новый День», что митинги пройдут во всех крупных городах области, но перечислить их затруднился.

В Сысерти противникам пенсионной реформы удалось оспорить в суде отказ местной администрации в согласовании протестного митинга. Акция, как и планировалось раньше, начнется 28 июля в 12.00 на площадке возле памятника Неизвестному солдату. Напомним, заявка на митинг была подана от имени инициативной группы граждан. Как сообщил РИА «Новый День» экс-депутат местной думы Михаил Кесельман, администрация города не согласовала уведомление по причине того, что выбранная площадка якобы не входит в список разрешенных мест для публичных мероприятий, прописанных в законе Свердловской области. Активист подал иск в суд и выиграл дело. Накануне Сысертский районный суд признал отказ мэрии незаконным и постановил не препятствовать проведению митинга. Четвертый митинг пройдет в 12:00 в парке ДКУ в Карпинске, на пересечении улиц Ленина и Серова.

В остальных городах области коммунистам акцию не согласовали.

Как уже сообщал «Новый День», 28 июля митинги против повышения пенсионного возраста пройдут по всей стране. Заявку в большинстве случаев подали представители КПРФ, но к ним выразили желание присоединиться представители других партий и движений – например, «Яблока» и «Левого фронта».

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 26.07.18

На Урале в двух километрах от поселка горит лес. / Бывший помощник уральского полпреда пошел лечить зависимости. / С первых дней августа в Екатеринбурге начнутся опрессовки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»