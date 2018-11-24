Крушение надежд чиновников, первые серьезные снегопады и глубоководные пещеры: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Вся неделя прошла в Екатеринбурге под знаком затишья. Было ощущение, что власть имущие не работают, а держат пальцы крестиком, чтобы не спугнуть удачу при голосовании в Международном выставочном бюро за место проведения Expo-2025. Увы, это не помогло. Но были и другие события, о которых расскажет РИА «Новый День».

Событие недели: И снова нет!

Екатеринбург второй раз подряд не выиграл право на проведение «Экспо». Таковы итоги голосования на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, которая завершилась вечером в пятницу в Париже. Победу одержала Осака, за этот город отдали голоса 92 делегата. Баку выбыл после первого тура. Российскому же претенденту достался 61 голос.

Заявление недели: Челябинск обойдется без мегааэропорта

На уходящей неделе новоиспеченный екатеринбургский мэр Александр Высокинский оценил планы по созданию большой агломерации между Екатеринбургом и Челябинском. И сделал заявление, обидевшее многих южноуральцев: «Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска ‒ при условии запуска ВСМ», ‒ заявил Высокинский. При этом эксперты «Нового Дня» отметили, что как экономист мэр Екатеринбурга прав «на 500 процентов».

Фото недели: в пятницу вечером Екатеринбург встал

На протяжении всей пятницы, 23 ноября, из-за снегопада в Екатеринбурге были пробки на дорогах, с полудня сервис «Яндекс.Пробки» показывал 8 баллов. К 6 часам вечера заторы оценили в 10 баллов – несмотря на то, что снегопад уже прекратился. Проспект Ленина «Яндекс.Пробки» тогда раскрасили в бордовый на всем его протяжении, Малышева была частично красная, частично бордовая.

Видео недели: уральские дайверы покорили Орду

На днях уральские дайверы совершили погружение в самую длинную подводную пещеру России ‒ Ординскую. Она расположена в Пермском крае, на левом берегу реки Кунгур близ села Орда. Ее подводная протяженность – 4 500 метров, а стены состоят из гипса. Пещера отличается от других тем, что в ней чистая, прозрачная вода, поэтому аквалангистам легче рассматривать подводный мир. Место пользуется популярностью не только у российских, но и у иностранных дайверов. Видео из Ординской пещеры смотрите на канале «Нового Дня».

Видео из Ординской пещеры

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.18

Тепло должно вернуться в дома на Вторчермете в ближайшее время. / Не хватило голосов: Екатеринбург снова остался без «Экспо», проиграв Осаке. / Екатеринбург вышел во второй тур борьбы за ЭКСПО-2025. Прогноз плохой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»