Свердловская прокуратура согласовала УФАС проверку «мусорных» тарифов»

Прокуратура Свердловской области согласовала региональному управлению Федеральной антимонопольной службы внеплановую проверку установленных Свердловской РЭК тарифов на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Об этом сообщила сегодня РИА «Новый День» пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, жители Свердловской области уже начали получать первые квитанции за услугу ЖКХ с новыми суммами за вывоз мусора и пребывают в шоке: платежи выросли в разы. «Сегодня мы получили январский счет, содержание жилья подешевело на 55 рублей 10 копеек – это столько мы ранее платили за мусор. Зато в новой, «мусорной», строке указана сумма в 5 раз большая – 297,25», – рассказали РИА «Новый День» супруги, проживающие в двухкомнатной квартире на ЖБИ. Семья из двух человек, проживающая в Железнодорожном районе, также заплатит 297 рублей.

В прошлое воскресенье, 3 февраля, жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила впервые вышли протестовать против «мусорной» реформы. Митинг прошел в областном центре на площади Обороны, а в Тагиле – у Лисьей Горы. Люди выразили возмущение суммами, которые увидели в платежках, и тем, что тарифы в Екатеринбурге выше, чем в других регионах. «Платить не буду», – заявляли участники акции. Обоснованность тарифов и ранее вызывала вопросы. Екатеринбуржцы обращались с вопросами к властям – почему в их городе один человек за вывоз мусора по новым тарифам будет платить 150 рублей, в то время как в Челябинске тариф составляет 67 рублей с человека.

Добавим, что недавно «Новый День» убедился, что нормативы накопления ТКО, исходя из которых и начисляют плату, очень сильно отличаются в разных регионах. И не только для жителей многоквартирных и частных домов, но и организаций, например, детсадов. Казалось бы, дошкольник из Владимира не должен особенно отличаться по этому параметру от своего сверстника в Иркутске. Но разница есть ‒ и большая. Так, в Еврейской автономной области норматив накопления мусора на одного воспитанника детского сада составляет 10,7638 кг в год, в Якутии ‒ уже 34,7 кг. Во Владимирской области ‒ 48 кг, а в Приморье ‒ 56,906 кг мусора за тот же период. Ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, как муниципалитеты проводили расчеты нормативов накопления мусора. «Исследования проводились в 2016-м и начале 2017 года, причем заказчиками их выступали администрации муниципальных образований. Специально нанятые организации проводили замеры в течение всех четырех сезонов ‒ весной, летом, осенью, зимой. Причем и для частного сектора, и для жителей многоквартирных домов, чтобы выяснить средний показатель». Между тем, не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил губернаторам об их личной ответственности за справедливость тарифов на вывоз мусора: «Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов [на вывоз мусора] лежит на региональных властях, на губернаторах», – заявил он на совещании с вице-премьерами. Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области действуют три региональных оператора, деятельность которых разграничена по трем зонам: Северной с центром в Нижнем Тагиле (компания «Рифей»), Восточной с центром в Екатеринбурге (ЕМУП «Спецавтобаза») и Западной с центром в Первоуральске (компания ТБО «Экосервис»). Согласно решению РЭК, для ЕМУП «Спецавтобаза» предельный тариф составит 697,76 рублей за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» – 713,57 рублей за кубический метр, для ООО «Компания «Рифей» – 845,87 рублей за кубический метр.

Екатеринбург, служба информации

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