«Строительство храма – острая потребность наша»: депутат-коммунист написал письмо Патриарху (ДОКУМЕНТ)

Депутат екатеринбургской гордумы от КПРФ Андрей Пирожков обратился «к двум Кириллам» – Патриарху Московскому и Всея Руси и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому – с посланием на тему строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в письме народный избранник местами старается подражать риторике сторонников строительства: «…многие горожане с облегчением указывают, что строительство Храма во имя святой покровительницы города – острая потребность наша», но «…есть и голоса сомневающихся». Поэтому, пишет Пирожков, по этому вопросу нужен общегородской референдум: «Полагаю, что Екатеринбургская митрополия должна благословить проведение такого референдума. Ведь непоколебимая убежденность Ваша в том, что именно там, на набережной нашего города нужно построить храм, без сомнения покоится на ясном понимании поддержки этого решения большей частью екатеринбуржцев. Не представляю, что могло бы стать лучшим доказательством правоты Вашей позиции относительно необходимости застроить этот парк Храмом, нежели убедительнейшая победа на городском референдуме», – пишет Пирожков.

Между тем вопрос строительства фактически уже решен. Ранее городская дума уже изменила статус этой площадки с «территории общего пользования» на «территорию под строительство религиозных сооружений». Это решение было основано на результатах общественных обсуждений, в которых приняли участие чуть более 3 тысяч горожан. Вчера глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки земельного участка в районе Октябрьской площади, где предполагается строительство храма святой Екатерины к 300-летию города. Кроме того, профильная комиссия ЕГД в этот же день приняла решение: вопрос о проведении референдума по строительству все-таки будет вынесен на общее заседание думы, но – с отрицательной рекомендацией.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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