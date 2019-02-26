Заявочный комитет «Экспо-2025» «достиг своих целей» и будет ликвидирован

Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет «Экспо-2025» будет ликвидирована, так как она больше не нужна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня депутатам заксобрания и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Сосновских, представляя поправки в программу управления госсобственностью. «Цели, для которых была создана организация, достигнуты», – добавил Сосновских.

Напомним, в ноябре 2018 года Свердловская область второй раз подряд проиграла в борьбе за проведение всемирной выставки. При этом деятельность экс-главы АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» Светланы Сагайдак на этом поприще оценивалась неудовлетворительно, в частности, такую оценку ей давали в российском МИДе. В июне ее заменили на вице-президента по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александра Чернова. Сколько всего денег было потрачено на продвижение заявки Екатеринбурга за минувшие пять лет, в правительстве предпочитают не вспоминать. Но власти ‒ как федеральные, так и региональные ‒ на этом не экономили. Только последний дополнительный транш из резервного фонда РФ составил 84 млн рублей. Деньги выделили в августе 2018-го. Ранее, в июне этого же года, свердловский бюджет отдал 100 млн рублей на продвижение заявки Екатеринбурга. В январе 2018 года местный заявочный комитет «Экспо-2025» получил областную субсидию в размере 50 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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