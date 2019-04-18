Ваньку Голого утопили, собор – взорвали: в Екатеринбурге вспоминают памятники культуры (ФОТО)

Сегодня в мире отмечается Международный день защиты памятников и исторических мест. В Екатеринбурге он не слишком радостный: проблема сохранения старинных зданий здесь всегда стояла очень остро. Памятники или исчезают, уступая место новой застройке, или просто разрушаются, так как никто не заботится об их сохранности.

Усадьба Первушина, ул. Декабристов, 40. Фрагмент фасада

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня городские и областные власти организовали мероприятие, призванное убедить екатеринбуржцев, что положение не так плачевно, как считают некоторые общественники – любители старины. В библиотеке имени Герцена, которая сама расположена в здании старинного особняка на улице Чапаева (бывшей Архиерейской), открылась выставка книг, посвященных памятникам архитектуры Екатеринбурга и области.

Среди экспонатов – серия изданий, посвященных архитектурным стилям (классицизм, конструктивизм, модерн), брошюры с архивными материалами, книги, рассказывающие истории отдельных выдающихся памятников – например, Дома Севастьянова.

Есть даже «Фотографическая энциклопедия» под редакцией Сергея Лобанова и Павла Кудинова, которая позволяет увидеть улицы Екатеринбурга в режиме «было – стало», проследить, как строились многие известные комплексы и здания – Городок Чекистов, Оперный театр, башня на Горсовете.

Но еще по книге можно увидеть, как много мы потеряли, – под наименованием многих объектов стоит пометка «не сохранился». Пояснения под фотографиями говорят о непростой исторической судьбе города.

Собор святой Екатерины – взорван в 1930 году, памятник Освобожденному труду, в народе известный как Ванька Голый, по легенде, был утоплен в городском пруду в 1930-х годах, дом инженера Ипатьева, где была расстреляна семья Романовых, снесен в 1977 году, официально – для расширения улицы Карла Либкнехта.

В последние годы объекты культурного наследия исчезали по причинам, не связанным с политикой. По оценке руководителя общественной организации «Хронотоп» Олега Букина, в последние годы Екатеринбург потерял несколько десятков исторических зданий. Множество других находится под угрозой, особенно это касается тех, что не внесены в реестр ОКН.

С теми же объектами, которые официально признаны памятниками, особенно федерального значения – ситуация тоже непростая: в них нельзя проводить никакие работы без особых разрешений и согласований, а организаций, способных выполнить все требования закона, почти нет. Например, «Новый День» уже неоднократно писал о проблеме гостиницы «Мадрид» на Уралмаше: ни один местный инвестор не решался взять на себя ответственность за такой сложный и дорогостоящий проект, как его восстановление. В конце концов за это взялись китайцы, которые организуют там Дом российско-китайской дружбы имени Мао. А вот вопрос с другим памятником конструктивизма, гостиницей «Исеть», пока открыт. Областной мининвест говорит, что потенциальные инвесторы уже есть, но до заключения соглашения дело еще не дошло.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

Академическому микрорайону нужно еще 20 социальных объектов. / В Нижнем Тагиле женщина не платит за «коммуналку», потому что живет в СССР. Добро на это ей дал «губернатор». / На Первомай-2019 профсоюзы будут требовать «справедливую экономику». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»