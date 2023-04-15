300 фактов о Екатеринбурге. Как памятник Освобожденному труду стал Ванькой Голым

Факт № 81. Памятник Освобожденному труду был установлен в центре Екатеринбурга 1 мая 1920 года, автор – скульптор Степан Эрьзя. Это была фигура обнаженного мужчины из белого мрамора высотой 6 метров. По замыслу автора, монумент должен был символизировать величие, гордость человека и победу над насилием. Скульптура была выполнена настолько реалистично, что горожане, непривычные к новому освобожденному искусству, прозвали ее Ванькой Голым. В 1926 году скульптор уехал за границу, а статую сняли с пьедестала и несколько лет хранили во дворе краеведческого музея. В 1930-х годах, согласно городской легенде, Ваньку Голого утопили в городском пруду.

Кстати, немногие знают, что у него была «сестра». Тот же скульптор Эрьзя в 1920 году изваял еще один памятник – Освобожденному человечеству. Он представлял собой земной шар, на котором возлежала обнаженная женщина со знаменем в руках. Этот памятник также не сохранился.