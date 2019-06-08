Избирательная кампания по довыборам в заксо стартовала

Постановление областной избирательной комиссии о назначении дополнительных выборов депутата законодательного собрания по Орджоникидзевскому округу опубликовано сегодня в «Областной газете». С этого момента кампанию можно считать стартовавшей – начинается выдвижение кандидатов. Продлится оно до 18 часов пятницы, 19 июля.

Для выдвижения от партии потребуется проведение конференции. Участвовать в довыборах без сбора подписей право имеют пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко». Для кандидатов от остальных партий, а также самовыдвиженцев необходимо собрать не менее 4 394 подписей избирателей.

Добавим, что вести агитацию самостоятельно кандидат имеет право со дня выдвижения и до дня тишины – 7 сентября. Более подробно об этапах кампании можно почитать здесь.

Напомним, вакантное место в заксо появилось прошлой осенью, после того как депутат от Орджоникидзевского округа Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 на выборах в гордуму, а потом к тому же стал ее председателем.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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